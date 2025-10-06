Butikssäljare
Anders Grune AB / Butikssäljarjobb / Borås Visa alla butikssäljarjobb i Borås
2025-10-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anders Grune AB i Borås
Vii söker en vänlig och säljfokuserad säljare till våran butik i Borås. Om du brinner för kundservice, trivs i en snabb detaljhandelsmiljö och gillar snygga accessoarer, kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Proaktivt möta och guida kunder, ge personlig service och rekommendera produkter.
Sälja smycken och accessoarer samt hantera kassa och daglig öppning/stängning.
Visa upp våra produkter på ett inspirerande sätt och hålla butik skyltad och prissatt.
Packa upp leveranser, göra snygg exponering och hålla ordning i butiken.
Hantera returer och byten enligt företagets policy.
Delta i löpande utbildningar om produkter och trender.Kvalifikationer
Erfarenhet av butiksförsäljning är meriterande, gärna inom mode eller smycken.
Stark servicekänsla och god kommunikationsförmåga.
Flytande svenska, engelska är meriterande.
Noggrann, ansvarstagande och flexibel med arbetstider.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
God numerisk förmåga och bekväm med kassasystem.Dina personliga egenskaper
Trevlig och vänlig manér med hög integritet.
Förmåga att läsa av kunder och skapa en positiv köpupplevelse.
Drivkraft att nå försäljningsmål med fokus på kvalitet och service.Anställningsvillkor
Tjänst: deltid ca 20 tim/v inkl. lördagar och mer vid försäljningstoppar.
Arbetspats: Smycka Lilla Brogatan 18 Borås
Tillträde: så snart som möjligt
Lön: enligt kollektivavtal
Schemaläggning: varierande tider inkl. helgerSå ansöker du
-Skicka din CV och ett kort personligt brev tillboras@smycka.se
märk ansökan "Säljare" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: boras@smycka.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Anders Grune AB
(org.nr 556534-8652)
Lilla Brogatan 18 (visa karta
)
503 30 BORÅS Arbetsplats
Grune AB, Anders Jobbnummer
9543326