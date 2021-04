Butiksmedarbetare Till House Of Sally/murjek Norrbotten - House of Sally, AB - Säljarjobb i Jokkmokk

House of Sally, AB / Säljarjobb / Jokkmokk2021-04-09BUTIKSMEDARBETARE TILL HOUSE OF SALLY/MURJEK-NORRBOTTENVi söker dig som gillar att vara sysselsatt och som vill bidra till våra uppsatta mål. Du har uppnått en personlig mognad och tar ansvar för ditt bidrag till helheten. Du är med andra ord en pålitlig lagspelare. Erfarenhet är inte ett krav, men är meriterande.Du kommer att arbeta med varuplock, prismärkning, bemanna kassan, post och pakethantering i huvudsak. En del städning kan också förekomma.Har du kanske körkort och egen bil ser vi det som meriterande, men inget krav. Butiken är nämligen belägen i järnvägsstationen och det är därför perfekta pendlingsmöjligheter för dig som är bosatt i Gällivare eller Boden eftersom du anländer direkt till arbetsplatsen om du pendlar via tåg.Dock krävs att du kan mycket bra svenska då vår kundkrets till stor del utgörs av äldre personer som saknar andra språkkunskaper. Då vi har många turister från olika länder som besöker oss är engelska samt övriga språ meriterande.Välkommen med din ansökan till en arbetsplats med en underbar natur utanför fönstret.Behöver du hjälp att hitta ett boende kan vi hjälpa till med det.Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen.Intresserad av tjänsten? Ansök genom att klicka på ansökningslänken eller skriv in den i din webbläsare:ANSÖKNINGSLÄNK:Varaktighet, arbetstidHeltid upp till 2 år2021-04-09Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-06-06House of Sally, AB5683152