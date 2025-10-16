Butikskonsulent Gävle
2025-10-16
Butikskonsulent sökes till Gävle!
Vi söker dig som vill jobba i Gävle. Jobbet utförs främst vardagar, enstaka helger kan förekomma. Detta är en tillsvidareanställning, med löpande schema och goda möjligheter till mer arbetspass utöver det.
Som butikskonsulent ser du till att lösvikts- och naturgodiset är välfyllt och ser säljande ut i butik. Du kommer att arbeta med påfyllnad, rengöring och orderläggning.
Godiset/naturgodiset levereras direkt ut till butikerna.
Vi söker dig som är social, noggrann och ansvarsfull som person, har en god känsla för service och trivs med att jobba självständigt. Du får gärna ha erfarenhet av dagligvaruhandeln sedan tidigare.
Lön enligt handelsavtal. Körkort och tillgång till bil är meriterande, men inte ett krav.
Låter det intressant maila din ansökan märkt med "Butikskonsulent Gävle" till elina.rutanen@rgmp.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas allt eftersom, skicka därför din ansökan redan nu!
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
