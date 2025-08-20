Butikskonsulent
2025-08-20
Om jobbet
Hultén Försäljning AB erbjuder helhetslösningar med tydliga, starka varumärken. Utöver vårt sortiment av förpackad konfektyr har vi har ett brett lösviktssortiment av både godis och naturgodis där vi samarbetar med ett 50-tal olika leverantörer, svenska såväl som utländska. Våra goda leverantörsrelationer ger oss tillgång till tusentals olika artiklar, många helt unika. Vi marknadsför vårt lösviktsgodis under konceptet "Candy Collection" och vårt naturgodis under konceptet "Snacks Collection". Våra koncept ska vara välskötta, levande och säljande. Våra kunder ska känna sig nöjda, trygga och förväntansfulla.
Vi söker butikskonsulent
Som butikskonsulent hos oss på Hultén är du en viktig resurs ute i butik. Vi söker dig som är självgående och positiv person med god känsla för service. Du är utåtriktad, social och har lätt för att prata med personer i din omgivning. Vi värdesätter att du arbetar effektivt och är flexibel . Dina främsta arbetsuppgifter blir att sköta om påfyllnad och orderläggning på våra lösviktsavdelningar med konfektyr och naturgodis på 2 butiker i Trollhättan 1 butik i Vänersborg och 1 butik i Uddevalla.
Tjänsten är totalt ca 8 timmar i veckan. Det finns möjlighet att kombinera detta med annat arbete. Det kan utföras på 1 dag/vecka eller fördelas på 2 dagar.
Tjänsten startar med introduktion och internutbildning 1 September eller enligt överenskommelse
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av butiksarbete, men det är inget krav.
Bil och körkort är ett krav.
Körersättning utgår
Vi ser gärna att du bor i närheten av Trollhättan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: isabelle.b@hfsg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikskonsulent Trollhättan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hultén Försäljning AB
(org.nr 556496-8989) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9466521