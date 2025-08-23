Butikschef Göteborg

Hirely AB / Chefsjobb / Göteborg
2025-08-23


Vi främjar en inkluderande arbetsmiljö där alla respekteras och har lika möjligheter att växa, oavsett bakgrund.

Vi minskar vår miljöpåverkan genom hållbara produkter och effektiva lösningar, för en bättre framtid för både människor och planeten.

Butikschef

I rollen ingår att säkra och följa upp driften för hela butiken. Du har stort resultatansvar och ansvarar samtidigt för att hela butiken jobbar strukturerat och lever upp till affärsidén och kundernas förväntan. Det innebär också att se till att vi följer En viktig del i arbetet är att skapa ett vinnande team med fullständigt självgående säljare och en inspirerande atmosfär.

Exempel på ansvarsområden är bla.

Leda, utveckla och inspirera personalen.

Ansvar för butikens försäljning

Optimering av butikens drift med ansvar för att rutiner tas fram, följs och/eller utvecklas på ett bra sätt

Uppföljning av nyckeltal

Följa marknadsförings-planen

Utföra lättare reparationer och justering av bågar

Se till att arbetsmiljö-arbete utförs och följs upp

Schemaläggning och daglig planering

Rekrytering

Medarbetarsamtal

Butiks-administration

Kvalifikationer
Mångårig erfarenhet från ledande befattning inom retail

Gedigen erfarenhet, kunskap och utbildning inom butik

Goda kunskaper i butiks-ekonomi

Butiksledar-utbildning eller liknande

Meriterande är tidigare arbete inom optik-branschen

Meriterande är akademisk utbildning inom handel

Dina personliga egenskaper
Du är en person som drivs av att inspirera och engagera medarbetarna samt att kunna skapa ett positivt arbetsklimat. Du ska ha ett stort kunnande kring branschen och goda kunskaper i svenska språket. Både tala och skriva. Du har social kompetens och är lyhörd för kundernas behov. Du är duktig på att strukturera, prioritera, delegera och analysera. Självklart är att du är tydligt fokuserad på kund och försäljning och du drivs av att skapa god lönsamhet genom uppsatta mål. Du är flexibel och villig att prova nya arbetssätt och är lösnings-orienterad.

Vad vi kan erbjuda dig
En ansvarsfull och dynamisk position inom en ambitiös organisation! Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön med ett bonusprogram. Utöver detta erbjuder vi:

Personalrabatt på glasögon eller solglasögon

Friskvårdsbidrag

Fantastiska kollegor

Årliga fria glasögon

Tjänsten är en del-heltidstjänst enl överrenskommelse

Intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag 251231

Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Eyes + More Sweden

