Butikschef - Trollhättan
Söker du efter en ny utmaning där du får möjlighet att utvecklas och vara med och direkt påverka Ur&Penns fortsatta framgång? Vill du jobba i ett familjärt företag där vi har kul på jobbet och peppar varandra? Perfekt! Då kanske det här är början på din Ur&Penn resa!
OM TJÄNSTEN
Som medarbetare på Ur&Penn arbetar du med både service och hantverk. Du arbetar med försäljning av klockor och smycken, samt med enklare reparationer av klockor, som tex batteribyten och korta armlänkar. Vi har ett högt tempo med kunden i fokus!
En stor del av arbetsuppgiften handlar om att driva den dagliga försäljningen genom kundservice, merförsäljning och genom att arbeta aktivt med säljarna i butiken för att nå uppsatta mål.
Våra butikschefer har en ytterst central roll i vår organisation och är fullt ansvariga för kvaliteten i butiken. Givetvis finns det ett centralt kontaktnät med regionchefer, andra butikschefer och HR som supporterar dig med det du behöver. Vi är ett bolag och vi hjälps åt!
Som butikschef hos oss arbetar man även med att:
* Anställa, leda och utveckla butiksmedarbetare.
* Säkerställa att Ur&Penns koncept efterföljs och vara ansvarig över inventering och kampanjer.
* Styra och leda mot försäljnings- och timbudget samt ansvara för uppföljning.
* Hantera schemaläggning, tidrapportering och attestering i tidrapporteringssystemet Quinyx.
* Håltagning/piercing i öronen/näsan.
* Ansvarig över att butikens alla medarbetare tar del av ny och befintlig produktinformation, samt rutiner och utbildningar.
Tjänsten är ett vikariat på heltid (38,25h/v) under perioden 2026-06-01 - 2027-05-31, men chans för förlängning
Placering: Siba Huset
OM DIG
Vi tror att du är en energisk lagspelare med ett stort driv, som älskar försäljning! Du är en trygg ledare med stor känsla av ägandeskap och du drivs av att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Problemlösning faller sig naturligt för dig och du har en hög prestationsförmåga. Vi tror att du beskriver dig själv som ansvarsfull, initiativtagande och tävlingsinriktad! Är du också serviceinriktad med ett "customer first" mindset, så skulle vi kunna passa bra ihop! Hos oss är intern utveckling viktigt och vi hoppas att du vill utvecklas och växa inom Ur&Penn!
GRUNDLÄGGANDE KRAV
* Flytande svenska i tal och skrift.
* Har minst 3 års arbetslivserfarenhet, gärna från detaljhandeln.
MERITERANDE
* Tidigare arbetserfarenhet från Ur&Penn.
* Tidigare arbetslivserfarenhet av liknande roll.
* Tidigare har arbetat med schemaläggning systemet Quinyx.
* Tidigare har erfarenhet av detaljhandelsavtalet.
OM OSS
Ur&Penn, med ca 120 butiker, är idag Skandinaviens ledande kedja inom klockor, smycken och modeaccessoarer! Ur&Penn är ett företag där samarbete står i fokus, och vi lever efter våra värdeord; glädje, tillit och vinnande attityd.
Som medarbetare hos oss blir du en kugge i det vi kallar för vår utökade familj! Vi erbjuder en fartfylld vardag i en organisation som är i ständig rörelse.
Vår vision är att vara förstahandsvalet för alla som vill smycka och uttrycka sin personlighet med kvalitativa och prisvärda accessoarer.
VAD VI HAR ATT ERBJUDA
* En stor möjlighet att klättra inom företaget och en stor möjlighet till personlig utveckling.
* En positiv och familjär arbetsmiljö.
* Personalrabatt på våra varumärke.
PROCESSEN
Processen består av ett första urval. Sedan följer en digital och fysisk intervju samt kontroll av belastningsregister.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är 2026-05-31 men tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig, vi ses på Ur&Penn!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2RDE7".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ur & Penn AB
461 70 TROLLHÄTTAN
