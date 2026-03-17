Bussförare till Bengtsfors/Åmål
Vy Buss AB / Lokförarjobb / Bengtsfors Visa alla lokförarjobb i Bengtsfors
2026-03-17
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vy Buss AB i Bengtsfors
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Strömstad
eller i hela Sverige
-
Gillar du stora fordon, glada hej och dagar som aldrig riktigt ser likadana ut?
Då är det kanske du som ska hoppa upp i förarsätet hos oss i sommar!
Vy Buss letar efter dig som vill arbeta som behovsanställd i Bengtsfors/Åmål. Som bussförare hos oss möter du människor i alla åldrar och blir en viktig del av deras vardag, därför ser vi att du är en person som gillar mötet med nya människor.
På Vy Buss transporterar vi varje dag tusentals resenärer. Genom att leverera god service, trygg körning och yrkesstolthet ser vi till att våra resenärer får en säker och trevlig resa - samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Hälsar glatt och ler (även mot mindre glada resenärer)
• Kör mjukt och säkert
• Klarar regn, barn som kladdar och passagerare som pratar mycket
• Kan hålla tider - eller i alla fall försöker så gott du kan med fokus på säkerhet
• Kan prata och förstå svenska. Du behöver kunna säga till när något händer och småprata med resenärer när det passar
• Är flexibel - jobbet har varierande arbetstider, både tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Vi planerar i god tid, men du behöver trivas med att dagarna kan se olika ut
Du behöver även ha:
• D-körkort och YKB
• Det är ett plus i kanten om du kör buss för att du tycker det är kul - inte bara för att du måste
Vad du får av oss
• Kollegor som skrattar, hjälper varandra och fikar mycket
• Varierande körningar med olika arbetstider vilket inkluderar kvällar och helger
• Friskvårdsbidrag, förmånliga försäkringar och rabatter på produkter
• Tarifflön med anställningsvillkor enligt Bussbranschavtalet
Som en del av vårt engagemang för säkerhet utförs drogtester både innan och under anställningen. Vi kommer också be om ett utdrag från polisens belastningsregister.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan via rekryteringssystemet.
Kontaktinformation
Feras Alnshewatai, Gruppledare, feras.alnshewatai@vy.se
Arbetsplats
Järngatan 22
666 31 Bengtsfors
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5096533974".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vy Buss AB
(org.nr 556429-0319), https://www.vy.se/
Gruppledare
Feras Alnshewatai feras.alnshewatai@vy.se
9801194