Business Service Manager
Saab AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-12-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Business Service Manager ansvarar du för att Saabs globala fastighetssystem utvecklas, förvaltas och används på ett sätt som skapar långsiktigt värde för verksamheten. Du har ett tydligt helhetsansvar och säkerställer att behov, prioriteringar och kravbild är förankrade och drivs framåt i samspel mellan verksamhet, IT och externa parter.
Rollen kombinerar strategiskt och taktiskt arbete med operativt ansvar. Du arbetar nära Propertys verksamhet för att förstå processer och framtida behov, samtidigt som du samarbetar tätt med IT, Security och Procurement kring styrning, utveckling och förvaltning av systemet.
I rollen ingår att:
* Arbeta tätt tillsammans med Business Service Owner för att säkerställa att fastighetssystemet utvecklas och stöttar Propertys krav
* Identifiera och samordna behov, beroenden och kravställning för fastighetssystemet globalt
* Driva utvecklings-, förbättrings- och förändringsarbete i systemet i nära samarbete med hela Propertys organisation och Group IT:s förvaltningsorganisation
* Fungera som en tydlig brygga mellan verksamhet och IT
* Tillsammans med IT Service Manager ta fram förvaltningsplaner, roadmap och total budget
* Säkerställa att fastighetssystemet är single source of truth för Saabs globala location- och masterdata
* Ha en central roll i övergången till molnlösning och nya arbetssätt under 2026Publiceringsdatum2025-12-23Profil
Vi söker dig som är trygg i en senior roll och har erfarenhet av att arbeta med verksamhetskritiska system i komplexa organisationer. Du kan komma från verksamhetssidan eller IT-sidan - det viktiga är att du har förmåga och intresse att förstå båda perspektiven och översätta behov till fungerande lösningar.
Vi tror att du:
* Har flerårig erfarenhet av roller som Business Service Manager, Systemägare, Product Owner, verksamhetsutvecklare eller liknande
* Är van att ta ansvar, prioritera och driva frågor från behov till beslut och genomförande
* Har god förståelse för IT-förvaltning och systemlandskap, eller vilja att utveckla den
* Är kommunikativ, strukturerad och trygg i samarbete med olika delar av organisationen
* Trivs i miljöer där säkerhet, kvalitet och långsiktighet är centrala
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9663232