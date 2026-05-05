Business Development Representative
2026-05-05
Värdesätter du att få styra din egen tid och inspireras av att öppna dörrar till affärer som gör verklig skillnad? Motiveras du av att bygga förtroende, skapa nya kundrelationer och arbeta nära specialister inom ett av PwC:s mest spännande tillväxtområden? Nu söker vi en Business Development Representative till vårt M&A-team i Göteborg.
Om rollen
I rollen som Business Development Representative - M&A är du en central del i affärsområdets fortsatta tillväxtresa. Du arbetar affärsnära och långsiktigt med att identifiera, kontakta och utveckla relationer med entreprenörer och bolagsägare som står inför - eller kan komma att stå inför - en försäljning av sitt bolag.
Rollen är en del av PwC:s säljorganisation och har under det senaste året etablerats med fokus på att initiera och utveckla tidiga M&A-dialoger. Nu tar vi nästa steg och söker dig som vill vidareutveckla arbetssättet och fortsätta stärka inflödet av nya affärsmöjligheter, i nära samarbete med våra specialister.
Du kommer bland annat att:
Tillsammans med specialisterna prospektera fram intressanta bolag
Äga processen för kontakt och mötesbokning med entreprenörer och bolagsägare som kan tänkas vara intresserade av att sälja sitt bolag
Bygga relationer med potentiella kunder som ännu inte är redo att sälja sitt bolag, men som är framtida kunder
Vara länken mellan kunden och PwCs specialister genom att matcha rätt specialist med rätt kund, genom att lämna över kontakten redan under det första mötet till M&A-specialisten
Ta ansvar för säljstruktur och uppföljning - inte bara för ditt eget arbete, utan även genom att stötta M&A-teamet i dessa delar
Arbeta mot uppsatta mål i form av antal bokade möten och den affärsvolym som genereras
Vi befinner oss i en stark tillväxtfas med höga ambitioner, där du får möjlighet att påverka både rollens utveckling och din egen framtid.
Teamet och PwC
PwC:s säljorganisation finns representerad i hela Sverige och präglas av ett nära samarbete - både inom teamet och med våra kollegor i verksamheten. Inom säljorganisationen arbetar vi med olika roller och ansvarsområden, där gemensamt fokus är att skapa affärsvärde genom rätt dialog vid rätt tillfälle i kundresan. För oss är självledarskap, affärsmässighet och laganda lika viktiga, och vi värdesätter att varje roll bidrar med sin specifika kompetens till helheten.
I den här rollen arbetar du nära vårt M&A-team, bestående av kunniga och engagerade specialister med djup kompetens inom ägarförändringar och transaktioner. Samarbetet mellan säljorganisationen och M&A-teamet är centralt för vår framgång och skapar goda förutsättningar för långsiktiga och värdeskapande kundrelationer.
Rollen är baserad i Göteborg. Vi värdesätter flexibilitet och arbetar både från kontoret och på distans, med en förväntan om att ses på kontoret regelbundet under veckan.
Din utveckling hos oss
Vår verksamhet växer när våra medarbetare växer. Därför är din personliga och professionella utveckling en viktig del av PwC. Hos oss får du tillgång till utbildning, coaching, erfarenhetsutbyte och möjligheten att bygga djup kompetens inom M&A och kvalificerad B2B-försäljning.
Vår målsättning är att din tid på PwC ska vara den bästa i din karriär - där du får arbeta med det som matchar dina styrkor, intressen och ambitioner. Hos oss får du möjlighet att grow here - och go further, både professionellt och personligt.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har ett tydligt affärsfokus och drivs av att skapa nya affärsmöjligheter genom dialog och förtroende.
För rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning
Ett strukturerat och proaktivt arbetssätt
God kommunikativ förmåga och trygghet i dialog med företagsledare och ägare
Förmåga att nätverka och samarbeta effektivt, både internt och externt
Vana vid att arbeta i CRM-system, erfarenhet av Salesforce är meriterande
Akademisk eller eftergymnasial utbildning inom exempelvis finans, ekonomi eller försäljning är meriterande men inget krav
Som person är du prestigelös, nyfiken och målinriktad. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, öppna dörrar och bidra till affärer med hög komplexitet och långsiktigt värde.
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Tania Benitez på tania.benitez@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.pwc.se/
413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
PWC Kontakt
Affärsområdeschef
Tania Benitez tania.benitez@onepartnergroup.se +46707125604
