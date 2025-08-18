Business Development Manager till Brairtech
2025-08-18
Brairtech står inför en expansionsresa som kräver både strateg och do-er i samma person. Vi har utvecklat en banbrytande rengöringsteknologi som kan förbättra hela industrier, från tillverkning till vattenrening, och vi har redan landat en tung global kund. Nu behöver vi en person som vågar ta nästa steg med full fart framåt.
Som vår Business Development Manager ansvarar du för att forma företagets framtid. Du bygger affärsplanen tillsammans med styrelsen, sätter go-to-market-strategin och skapar en kultur som attraherar toppresterare. Du säljer in produkten till strategiska kunder och partners, utvecklar rätt marknader, knyter relevanta allianser och skapar en organisation som kan växa på ett hållbart sätt. Hög aktivitet och affärsmässigt mod är ett måste för att lyckas.
Du är förmodligen
Civilingenjör inom kemiteknik, maskinteknik eller industriell ekonomi.
Senior inom din bransch med 10+ års erfarenhet av strategisk affärsutveckling inom kemiteknik, maskintillverkning, cleantech eller liknande.
Van att leda både i storbolag och i mindre, snabbfotade organisationer.
Erfaren och drivit entreprenörs- eller utvecklingsbolag, gärna i internationell kontext.
En ledare som kombinerar affärsmässighet, energi och entreprenörsanda med struktur och tydlig kommunikation.
Vi erbjuder
En chans att vara med från startskottet på något stort, i ett bolag med unik produkt, relevanta patent och en stark grund att utgå ifrån. Det här är en roll med stark inverkan på Brairtechs framtid och kundernas rengöringslösningar.
Brairtech är en del av Ferrata-gruppen, vilket innebär att du får stabilitet, resurser och egen produktion i ryggen.
Tjänsten är placerad i Malmö.
Vi behöver dig som vågar fatta beslut när andra tvekar, som bygger framgång där andra ser hinder. Om det låter som du - ansök senast 15:e september.
Har du frågor om rollen? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Gustaf Moberg på telefonnummer 0768 90 99 54.
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
