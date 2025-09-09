Business Controller | Västerås | Jefferson Wells
2025-09-09
Är du en erfaren Business Controller och vill bidra till att utveckla och optimera den finansiella styrningen i en internationell verksamhet? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Business Controller till vår kund i Västerås. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Västerås
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag till och med 2026-10-31
Om uppdraget
I rollen som Business Controller kommer du att arbeta nära relevanta chefer och fungera som en viktig affärspartner. Du leder lokala controlling-team för att optimera finansiella resultat och stöttar verksamheten i att fatta välgrundade beslut genom analys och tolkning av finansiella data. Ditt uppdrag innefattar även att bidra till framtagandet av strategier, implementera dessa och vid behov göra justeringar i takt med förändrade förutsättningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Vara affärspartner till relevanta chefer och ledning.
* Leda lokala controlling-team för att optimera finansiell prestation.
* Stödja affärsbeslut genom finansiell analys och utvärdering av olika alternativ.
* Bidra till definition och implementering av affärsstrategier.
* Upprätthålla kontinuerlig kontakt med chefer och controllers kring marknad, kunder och finansiell utveckling.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom controlling och som trivs i en affärsnära roll där du får bidra till såväl analys som strategiskt beslutsfattande. Du är analytisk, kommunikativ och van vid att arbeta i en internationell miljö med många kontaktytor.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av att arbeta som Business Controller eller i liknande finansiell roll.
* God förmåga att analysera och tolka finansiella data.
* Erfarenhet av att leda controlling-team eller liknande funktioner.
* God förståelse för affärsstrategier och ekonomistyrning.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
