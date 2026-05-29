Business Controller till SJ Stockholmståg
Pendeltågstrafiken är en av Stockholms viktigaste pulsådror. Varje dag reser hundratusentals människor med oss och vårt uppdrag är tydligt: att leverera en trygg, stabil och pålitlig trafik. För att lyckas krävs inte bara en stark operativ leverans, utan också en skarp och framåtblickande affärsstyrning.
Nu söker vi en Business Controller med fokus på verksamhetsområdet Fordon. Det här är en roll för dig som vill ta ett större ansvar än traditionell ekonomistyrning och kliva in som en verklig affärspartner till verksamheten.
Din roll
I den här rollen blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla hur vi följer upp och styr verksamheten. Du arbetar med fokus på fordonsområdet och ingår i fordons ledningsgrupp, där du bidrar med affärsmässigt perspektiv, analys och ett aktivt stöd i uppföljning och verksamhetsutveckling. På sikt kan rollen även komma att omfatta ansvar för fler affärsområden, beroende på hur verksamhetens behov utvecklas.
Du arbetar nära verksamheten med ansvar för att förstå vad som driver resultat, kostnader och prestation. Rollen handlar inte enbart om att ta fram beslutsunderlag, utan om att omsätta analys till beslut och konkreta åtgärder. I vardagen innebär det bland annat att följa upp utfall och nyckeltal, analysera avvikelser, bidra i planering och prognosarbete samt vara delaktig i månadsbokslut och rapportering till koncern och kund/beställare Trafikförvaltningen. Du förväntas också kunna kommunicera insikter på ett tydligt och mottagaranpassat sätt, både till verksamheten och till högsta ledning.
Vi befinner oss i en fas där flera processer fortfarande utvecklas. Därför får du en viktig roll i att skapa struktur, öka transparensen och utveckla ändamålsenliga sätt att visualisera och följa upp data. Du bidrar med perspektiv och framdrift i dialogen med verksamheten och är med och utvecklar arbetssätt över tid.
Fordon är ett komplext område där kopplingen mellan underhållsproduktion, tillgänglighet, kvalitet och ekonomi är avgörande. Det gör rollen särskilt central, eftersom du förväntas bidra till att skapa helhet, tydlighet och relevanta prioriteringar i en verksamhet där operativa och ekonomiska frågor hänger tätt samman.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din roll som controller och som motiveras av att arbeta nära verksamheten. Du är nyfiken på riktigt, har god analytisk förmåga, en stark affärsförståelse och drivs av att skapa struktur, insikter och framdrift i en komplex miljö. Du trivs i sammanhang där du får kombinera ett strategiskt perspektiv med ett pragmatiskt och verksamhetsnära arbetssätt.
Som person är du tydlig, pedagogisk och förtroendeskapande i din kommunikation. Du har lätt för att samarbeta, kan utmana på ett konstruktivt sätt och bidrar till att skapa samsyn och riktning. Du trivs i miljöer som inte är helt färdiga, där du får möjlighet att påverka och bygga upp strukturer tillsammans med andra.
Du har flera års erfarenhet av verksamhetsnära ekonomistyrning eller business controlling, gärna inom produktion, underhåll eller annan komplex verksamhet
Du har relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Du har en stark analytisk förmåga och vana att arbeta i olika system och datamiljöer, exempelvis Excel, BI-verktyg eller liknande
Du är trygg i att kommunicera ekonomiska insikter på ett tydligt och anpassat sätt, både till verksamheten och till högsta ledning, och har vana att ta fram presentationer i PowerPoint
Du kommunicerar obehindrat på svenska och har god förmåga att skapa förståelse och engagemang kring ekonomiska frågor i verksamheten
Varför den här rollen?
Det här är en roll för dig som vill kombinera analys, affärsförståelse och verksamhetsnära ledningsstöd i en central del av verksamheten. Du kliver in i ett läge där arbetssätt och styrning fortsatt utvecklas, vilket ger dig goda möjligheter att påverka.
Du får en tydlig position i fordons ledningsgrupp och för rätt person finns möjlighet att rollen över tid kan omfatta fler affärsområden.
Det här är en möjlighet att göra verklig skillnad i en verksamhet med höga ambitioner och stor påverkan på vardagen för stockholmarna.
Ansökan och information Rollen rapporterar till CFO, är placerad i Stockholm och har inget personalansvar. Du blir en del av ett team om åtta personer som tillsammans ansvarar för ekonomi och inköp.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Är du anställd eller har varit anställd inom SJ-koncernen kommer vi ta interna referenser som ett steg i anställningsprocessen.
Vad är SJ Stockholmståg AB? SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7810052-2025958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
https://jobb.sj.se
Klarabergsviadukten 49
)
111 64 STOCKHOLM Kontakt
Emil Lindqvist emil.lindqvist2@sj.se
