Business Controller till Finspång

Vi söker nu en Business Controller som vill arbeta med analys, uppföljning och utveckling av ekonomiska processer i en global och dynamisk miljö. Detta är ett uppdrag som passar dig som vill utvecklas inom ekonomi och business controlling, samtidigt som du får ett nära samarbete med verksamheten!
Kontoret är beläget i Finspång och önskad start är 9e feb 2026. Uppdraget är ett konsultuppdrag 1 år, där du blir anställd som konsult via The Place och arbetar hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Analysera och följa upp ekonomin inom ditt ansvarsområde
Presentera ekonomiska resultat på ett tydligt sätt till ledningen
Delta i månadsbokslut, budget och prognoser
Samarbeta med andra funktioner globalt och ge stöd i finansiella frågor
Förbättra och digitalisera ekonomiska processer
Vi ser gärna att du har:
1-5 års erfarenhet inom business controlling, business administration, redovisning eller liknande
Kandidatexamen inom ekonomi eller liknande
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
SAP och Excel
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och engagerad. Du trivs med att arbeta i team och tar gärna initiativ för att förbättra processer och utveckla verksamheten. Du vill förstå helheten och har förmågan att omsätta siffror och analyser till konkreta beslut.
Mer om anställningen
Start: 9e feb 2026
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag på 1 år, där du blir anställd som konsult via The Place och arbetar hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund.
Arbetstid: Heltid, mån-fre kl. 8-17
Placering: Finspång
Låter det som du? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Urval hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
