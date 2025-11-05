Business controller
2025-11-05
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.
Samhället står på randen till en energirevolution. E.ONs roll är att hjälpa konsumenter, företag och städer att distribuera och använda energi på smartast möjliga sätt - med innovation, ansvarskänsla och engagemang. Och framför allt: vi gör det tillsammans. Controlling-avdelningens gemensamma vision är att vara den bästa partnern för finansiell styrning och optimering av verksamheten. Det innebär att vi ständigt söker nya sätt att stärka samverkan med verksamheten i ekonomiska beslut, anpassa styrningen till en föränderlig omvärld och utveckla våra egna processer genom digitalisering och lärande.Om tjänsten
Som Business Controller hos oss blir du en del av ett team med hög ekonomisk kompetens och stor affärsförståelse - där samarbete och kommunikation är självklara delar av vardagen. Du tillhör området Energy Controlling inom vårt Financial Planning & Analysis-team.
Tillsammans ansvarar ni för att analysera, rapportera och prognostisera bolagets bruttomarginal inklusive intäkter, kostnader och nätförluster - men framför allt för att utveckla och förbättra hur vi gör det. Vi har redan tagit stora steg i vår digitaliseringsresa och söker nu dig som vill vara med och driva utvecklingen vidare. Du arbetar nära både dina kollegor i controllingteamet och verksamheten med fokus på uppföljning av prognoser och analyser som skapar affärsnytta.
Arbetet innebär bland annat att:
driva och vidareutveckla processer och modeller kopplade till ekonomistyrning,
identifiera och analysera trender i verksamheten, i branschen och i marknaden,
bidra till utvecklingen av digitala lösningar och BI-verktyg,
samarbeta med olika delar av organisationen för att förstå och påverka affären.
Dina erfarenheter
Vi tror att du trivs i en roll där analys möter affär och där samarbete är nyckeln till framgång. Du har en mycket god analytisk förmåga och är nyfiken på att förstå helheten i affären. Förmodligen har du en akademisk examen inom ekonomi, kanske på kandidat- eller masternivå, och några års erfarenhet av controlling eller liknande arbete i en större verksamhet. Du tycker om att utveckla processer och arbetssätt och har ett stort intresse för hur digitala verktyg kan förenkla och förbättra controllingfunktionen. Erfarenhet av QlikSense eller liknande BI-verktyg är en fördel, liksom erfarenhet av digitaliseringsarbete eller systemutveckling. Har du dessutom viss kunskap inom kodning ser vi det som ett plus.
Framför allt söker vi dig som vill bidra med nya perspektiv och som trivs i en miljö där samarbete, prestigelöshet och trygghet är grunden för framgång. Du ser utveckling som en naturlig del av arbetet och har en vilja att driva förbättringar tillsammans med andra.
På E.ON ser vi teknik och innovation som självklara delar av vår vardag. Vi tror därför att du uppskattar att arbeta i ett företag i förändring och gärna utforskar nya, smartare och mer hållbara sätt att arbeta. Samtidigt bidrar du till en kultur där vi delar kunskap, stöttar varandra och bygger relationer som gör att både teamet och våra kunder lyckas.
Hur är det hos oss?
Du blir en del av ett tryggt och engagerat team med nio kollegor som arbetar nära varandra. Vi har en öppen och tillåtande kultur där vi stöttar och stödjer varandra samtidigt som vi gärna inspirerar att tänka nytt och våga mer.
Din blivande ledare, Susanne Göransson, beskriver sig som en prestigelös ledare som ser möjligheter framför hinder. Hon värnar starkt om teamkänslan och att motivera, coacha och skapa engagemang. Hon ser fram emot att välkomna dig som vill vara med och forma framtidens controlling.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 19 november.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Susanne Göransson, Susanne.Goransson@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
