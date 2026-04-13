Business Controller - Arboga
Sway Sourcing Sweden AB / Controllerjobb / Arboga Visa alla controllerjobb i Arboga
2026-04-13
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker en Divisionscontroller till ett kvalificerat konsultuppdrag hos en etablerad aktör inom tekniskt avancerad verksamhet. Organisationen befinner sig i en utvecklings- och tillväxtfas, där du får en central roll i att bidra till förbättrad lönsamhet och affärsstyrning.
Uppdraget Du kommer att ingå i finansfunktionen och arbeta nära en affärsdriven division med eget resultatansvar. Rollen innebär ett aktivt deltagande i divisionens ledningsgrupp, där du fungerar som ett strategiskt och operativt stöd i ekonomiska frågor.
Du samarbetar tätt med chefer och projektledare, med fokus på att stärka beslutsfattande, uppföljning och affärsförståelse.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Analysera resultat och följa upp divisionens ekonomiska utveckling
Ta fram beslutsunderlag till ledning och verksamhet
Driva initiativ kopplade till effektivitet och lönsamhet
Ansvara för budget, prognos, uppföljning och bokslut
Stötta projektledare i ekonomisk uppföljning och styrning av projekt
Bidra till ökad affärsförståelse i komplexa verksamhetsflödenKvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Cirka 3-7 års erfarenhet i roll som Business Controller eller liknande
Erfarenhet av projektuppföljning och ekonomisk planering
God förståelse för ekonomistyrning i projektorienterad verksamhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av affärssystem såsom Unit4/Agresso, Mercur eller IFS
Avancerad Excel-kompetens
Säkerhetsprövning kan förekomma inför uppdragsstart.
Tillträde och ansökan
Startdatum: omgående
Slutdatum: maj 2027
Placeringsort: Arboga På plats med inslag av resor
Sista ansökningsdagen: 8 maj 2026
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7558384-1943757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
632 20 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9851819