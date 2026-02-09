Business Area Manager
Vi söker nu en driven och erfaren Business Area Manager som vill ta ett helhetsansvar för att bygga och utveckla affärsområdet Svensk försvarskompetens, med fokus på att stärka Sveriges försvarsindustri genom rätt kompetens, rätt ledarskap och rätt organisation.
Du kommer att arbeta med några av världens ledande försvarsföretag, samt med svenska bolag som verkar inom - eller vill etablera sig mot försvarssektorn. Rollen kombinerar affärsutveckling, strategisk rådgivning och executive search i en av Sveriges mest samhällskritiska branscher.
Som Business Area Manager ansvarar du för att bygga, utveckla och leda affärsområdet Svensk försvarskompetens.
Du kommer att:
• Driva affärsutveckling och kundrelationer inom försvars- och säkerhetsindustrin
• Utveckla och fördjupa samarbeten med befintliga kunder samt skapa nya affärsmöjligheter
• Arbeta med hela affärs- och säljprocesser, med fokus på långsiktigt värdeskapande
• Fungera som strategisk rådgivare till kunder i kompetens-, ledarskaps- och organisationsfrågor
• Identifiera, attrahera och rekrytera nyckelkompetens och ledande profiler till försvarsindustrin
Utöver kunduppdrag förväntas du även bidra på branschnivå. Vi är strategiska rådgivare till samtliga medlemsbolag i SOFF, vilket innebär att du deltar i möten och forum där kompetensförsörjning, ledarskap och framtida behov diskuteras gemensamt inom industrin.
Din Profil
Vi söker dig som har:
• Gedigen erfarenhet av att arbeta affärsnära mot försvarsindustri, industri, teknik eller närliggande sektorer
• Stark förståelse för affärs- och säljprocesser på strategisk nivå
• Förmåga att driva förändring och skapa verkligt värde för kunder
• Erfarenhet av rekrytering, executive search eller strategisk kompetensrådgivning
• Ett förtroendeingivande sätt och vana att arbeta med ledningsgrupper och beslutsfattare
Du är entreprenöriell, självgående och trivs i en roll där du får stort mandat.
Du rapporterar till VD, men förväntas driva affärsområdet självständigt - med fullt ansvar för relationer, affär och utveckling.
Praktiska krav
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift
Svenskt medborgarskap (eller möjlighet att säkerhetsprövas)
B-körkortOm företaget
Vi är ett specialiserat rekryterings- och rådgivningsbolag med över 20 års erfarenhet och ett etablerat varumärke. Genom våra bolag arbetar vi med några av världens största försvars- och industriföretag, och vi har tillgång till ett av branschens starkaste nätverk via SOFF.
Vår kultur präglas av:
frihet under ansvar
höga ambitioner
långsiktiga relationer
affärsmässighet kombinerad med samhällsansvar
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en strategiskt avgörande bransch, med verklig påverkan på Sveriges framtida försvarsförmåga - samtidigt som du bygger affär och relationer på hög nivå.
