Burger King Nordstan

B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-10-07


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos B. King 2 AB i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Stenungsund, Huddinge eller i hela Sverige

Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du kan prata flytande svenska, ha servicekänsla och tycka om att ha kul.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Maila cv till oliwer@bking.se
E-post: oliwer@bking.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nordstan BK".

Arbetsgivare
B. King 2 AB (org.nr 559443-3350)
Postgatan 47 (visa karta)
411 06  GÖTEBORG

Arbetsplats
Burger King Nordstan

Kontakt
Distriktschef
Oliwer Stigh
Oliwer@bking.se
0722511695

Jobbnummer
9545704

Prenumerera på jobb från B. King 2 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B. King 2 AB: