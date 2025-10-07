Burger King Nordstan
Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-10-07
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du kan prata flytande svenska, ha servicekänsla och tycka om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Maila cv till oliwer@bking.se
E-post: oliwer@bking.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nordstan BK". Arbetsgivare B. King 2 AB
(org.nr 559443-3350)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Burger King Nordstan Kontakt
Distriktschef
Oliwer Stigh Oliwer@bking.se 0722511695 Jobbnummer
