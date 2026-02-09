Burger King Kista

King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-02-09


Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: erik@bking.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
King Food Sweden AB (org.nr 556926-2602)
Hanstavägen 55 (visa karta)
164 53  KISTA

Arbetsplats
Burger King Kista

Jobbnummer
9730250

