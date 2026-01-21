Burger King Kista
King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos King Food Sweden AB i Stockholm
, Sollentuna
, Avesta
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@bking.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare King Food Sweden AB
(org.nr 556926-2602)
Halmstadvägen 55 (visa karta
)
164 53 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Burger King Kista Jobbnummer
9698009