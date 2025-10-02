Burger King Delsjömotet
2025-10-02
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: delsjonrekrytering@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delsjömotet". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B.King Group AB
(org.nr 556643-3651)
J A Fagerbergs Väg 6 (visa karta
)
434 32 GÖTEBORG Arbetsplats
Burger King Kontakt
Restaurangchef
Karl-Erik Lindberg Karl@bking.se 0768508081 Jobbnummer
