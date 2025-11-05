Burger King

B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungälv
2025-11-05


Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: agnes@bking.se

Arbetsgivare
B. King 2 AB (org.nr 559443-3350)
Älvebacken 37 (visa karta)
442 41  KUNGÄLV

Arbetsplats
Burger King Kongahälla

Jobbnummer
9590741

