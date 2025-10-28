Budbilsförare - Uppsala - Deltid
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2025-10-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Simplex söker nu nästa superstjärna! Vi söker dig som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
Som budbilschaufför har man en nyckelroll i logistiken mellan lager och slutkund. Det är du som är företagets ansikte utåt som med ett glatt humör levererar till både privatpersoner och företag runt omkring i innerstan och yttrerområden. Ingen dag är den andra lik och som budbilschaufför byter du ständigt miljö. Leveranserna sker både inne i city och i ytterområden
Vi söker efter dig som är på jakt efter ny arbetslivserfarenhet. Du kanske inte har jobbat som budbilschaufför tidigare eller i dagsläget jobbar på ett företag du inte känner att du når din fulla potential på.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Arbetet som budbilschaufför är väldigt varierande. Du levererar paket med olika typer av fordon som bil, golfbil och cykel åt ett av de främsta transportföretagen i Sverige. Du arbetar ensam och får varje dag träffa olika kunder för att ge den bästa möjliga servicen.
Du utgår från vår kunds terminal i Uppsala.
Till hjälp får du en ruttlista inlagd i en GPS eller App med mottagarna i tur och ordning. Arbetet kräver punktlighet och problemlösning då vi vill få fram kundens varor i tid på ett trafiksäkert sätt.
Tjänsten passar dig som:
Vill ha ett deltidsjobb
Är pålitlig och kan hålla ett högt tempo
Ger 100% och alltid vill utvecklas
Har B-körkort
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av budbilsyrket
Erfarenhet av att köra lätt lastbil
God datorvana
Arbetstider: Varierande tider under dag/kväll, mån-fre
Omfattning: Deltid, olika antal arbetspass per vecka
Plats: Uppsala
Förmånliga erbjudanden för anställda.
Tjänsten tillsätts så fort rätt kandidat hittas.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://www.simplexbemanning.se/
753 18 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9578055