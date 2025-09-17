BT-läkare
2025-09-17
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.

Arbetsuppgifter
BT är en utbildningstjänst!
Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram som i stora delar är synkroniserade med AT-läkarnas, men också genom BT-specifika utbildningsmoment. Utbildningen sker också genom egen inläsning, men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna.
Du förväntas vara en del i den kliniska vardagen och utföra läkararbete på ett sådant sätt att målbeskrivningen kan uppfyllas.
Utbildningens innehåll:
• Introduktionsutbildning på 4 veckor, som delvis är gemensam med AT-läkarnas.
• Personliga handledarutbildade handledare på varje placering samt en personlig huvudhandledare i primärvården som följer dig under hela BT.
• Två BT-studierektorer i regionen med ansvar för utbildningsfrågor under BT.
• Schemalagda obligatoriska undervisningstillfällen om ca 4 timmar per vecka.
Tjänstgöringen kommer vara målstyrd med fokus på ökad grad av självständighet i yrket. Kunskaper inom psykiatri ska särskilt beaktas i bastjänstgöringen.
Alla förordnanden är på totalt 12 månader uppdelade på fyra tjänstgöringsställen med den ungefärliga fördelningen:
• Introduktion 1 månad
• Internmedicin 2 månader (akut sjukvård)
• Kirurgi 2 månader (akut sjukvård)
• Semester 1 månad
• Psykiatri 2 månader
• Primärvård 4 månader
Under placeringarna kommer flera utvärderingar för att bedöma kompetensnivå och progression att genomföras. Efter varje tjänstgöringsavsnitt genomför handledaren en samlad bedömning av din kompetens. Alla bedömningar dokumenteras.
Efter ungefär halva BT genomförs ett BT-läkarkollegium där klinikhandledare, huvudhandledare samt studierektorer och chefer medverkar för att göra en gemensam bedömning av varje BT läkares progression. Huvudhandledaren återkopplar bedömningen till BT-läkaren.
Jour - på samtliga placeringar får du räkna med att ingå i primärjourslinjen och får då möjlighet att arbeta mer självständigt, men tryggt med närhet till kompetent stöd.
I slutet av BT kommer en extern bedömare tillsammans med huvudhandledaren att vara de som gör en sammantagen bedömning om du uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen inför intyg om uppnådd baskompetens.Kvalifikationer
Formella krav för att få söka bastjänstgöring:
Du som söker är läkare som omfattas av Socialstyrelsens krav på BT som obligatorisk inledande del av ST. Du kan uppvisa svensk läkarlegitimation från Socialstyrelsen och har språkkunskaper i svenska språket motsvarande C1-nivå.
Region Kronoberg tillämpar kompetensbaserad rekrytering:
För anställning krävs utöver de formella kraven även goda referenser och genomförd personlig intervju och kliniskt test.
Det är meriterande med yrkeserfarenhet som underläkare både före och efter svensk läkarlegitimation, främst i Sverige och gärna i Region Kronoberg. Meriterande är också annan relevant högskoleutbildning, forskningsmeriter och disputation. Övriga former av tidigare anställningar och utbildningar i Region Kronoberg är också meriterande.
BT är en utbildningstjänst där många kunskaper och färdigheter ska förvärvas eller styrkas under begränsad tid och därför är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, så att vi kan göra en rättvis bedömning av din medicinska kompetens.
BT kräver utdrag ur belastningsregistret för tjänstgöring. Efter beslut om vilka sökande vi önskar erbjuda BT-tjänst kommer Region Kronoberg att begära ut sådana utdrag från polismyndigheten före erbjudande om anställning.
Rekryteringsintervjuer kommer ske under vecka 45. Anställningen löper mellan 2026-01-12 och 2027-01-17.
Gällande arbetslivserfarenhet som vikarierande underläkare vill vi ha referenser från läkare som arbetat tillsammans med dig. Verksamhetschefer får gärna anges, men inte utan tidigare nämnd läkarreferens. Det är av stor vikt att dina referenser är förberedda på att svara på våra frågor.
Som BT läkare har du förmågan att organisera och planera ditt arbete väl och hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös i ditt agerande, har lätt för att samarbeta med andra och hittar lösningar på uppkomna problem.
Bastjänstgöring (BT) ingår från 1 juli 2021 som obligatorisk första del för de som omfattas av Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2021:8 om läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Undantagna från att göra ST enligt HSLF-FS 2021:8 och fortsatt kan göra ST enligt den äldre föreskriften om läkares specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8 utan krav på inledande BT, är endast de som omfattas av övergångsbestämmelserna. Övergångsbestämmelserna gäller de som gjort svensk AT eller som har påbörjat men inte slutfört ST före den 1/7 2021.
För ytterligare information gällande regelverket för BT hänvisar vi till Socialstyrelsens webbplats https://legitimation.socialstyrelsen.se/bastjanstgoring-bt/
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
