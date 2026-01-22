Brottsofferstödjare
Brottsofferjouren i Linköping / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2026-01-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brottsofferjouren i Linköping i Linköping
Brottsofferjouren i Linköping (Brovi) är en ideell förening som arbetar med brottsoffer, vittnen samt deras anhöriga i Linköping, Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner. Vi bedriver även vittnesstödsverksamheten vid Linköpings Tingsrätt där vi ger stöd till vittnen, brottsoffer och anhöriga.
Vi har idag en heltidsanställd som behöver avlastning. Vi behöver därför ytterligare en person som kan lära sig jouren för att så småningom kunna arbeta självständigt med både brottsoffer- och vittnesstödsverksamheten.
Om rollen
Du kommer att arbeta som brottsofferstödjare samt administratör tillsammans med vår samordnare vilket innebär att du kommer att ha många olika arbetsuppgifter. Du kommer att ha nära kontakt med brottsoffer, vittnen, anhöriga, stödpersoner, vittnesstöd samt kommunerna i vårt upptagningsområde.
Rollen är varierande och ingen dag kommer vara den andra lik. Du behöver kunna arbeta självständigt, vara engagerad medmänniska och även kunna samtala med människor i kris. Stresstålighet, noggrannhet, ansvarsfull och serviceinriktad förutsätts också i rollen. Du ska kunna ta egna initiativ samt kunna prioritera utifrån vad som är viktigast.
Tjänsten innefattar dagtid, ibland kvällstid samt även helger.
För denna tjänst behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Du måste gå vår grundutbildning på ca 30 timmar.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel med arbetstiderna
Du behöver må psykiskt bra själv
Behärska svenska i tal och skrift
Lättare bokföring
God datorvana
B-körkort och egen bil
Omfattning
75%
Anställningsform
Tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Plats: Linköping
E-post skickas till brovi-linkoping@telia.com
med personligt brev och CV. Vid frågor ring 013-10 44 00 eller frågor via e-post.
Hemsida: www.brovi-linkoping.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: brovi-linkoping@telia.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brottsofferjouren i Linköping Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9699911