Brottsoffermyndigheten Söker Registrator
2026-02-12
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information och stöd för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Brottsoffermyndigheten befinner sig i ett expansivt skede och söker nu en registrator till myndighetens ekonomiadministrativa enhet.
I rollen som registrator arbetar du tillsammans med ett team av registratorer med ansvar för vanligt förekommande registratorsuppgifter, vilket bland annat innebär att hantera inkommande post, e-post, diarium och registrering. Du samverkar även löpande med myndighetens arkivarie i arkivfrågor. En viktig del i rollen är att vara ett konsultativt stöd för verksamheten i hantering av handlingar utifrån gällande bestämmelser för allmänna handlingar, offentlighet och sekretess. I arbetet ingår att fortlöpande delta i att säkerställa och effektivisera processer och rutiner inom ansvarsområdet och bidra aktivt till verksamheten.
Vi söker dig som
är noggrann, flexibel och van att själv ta ansvar för dina arbetsuppgifter
kan strukturera ditt arbete och arbeta självständigt
har ett gott bemötande
har mycket god samarbetsförmåga
trivs med att arbeta i en servicefunktion som stödjer myndighetens övriga enheter i deras uppdrag
är lugn och stabil även i perioder av högt tempo
Du har gymnasial examen samt aktuell erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning med elektronisk dokument- och ärendehantering, arkivbildning samt kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftning. Du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska språket väl.
God kännedom om rättskedjan och arbete som registrator vid annan myndighet med digital informationshantering och e-arkiv är meriterande. Det är också meriterande med registratorsutbildning, utbildning inom regelverket kring offentlighet och sekretess eller utbildning inom arkiv- och informationsvetenskap.
Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär kontakter med människor i kris och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av ekonomichef Anneli Nilsson, 090-70 82 22. För facklig information kontakta Ulrika Forsgren, SACO, 090-70 82 38.
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars i via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 2223/26. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer under pågående ansökningstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
