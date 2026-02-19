Brottsförebyggande samordnare
Brottsförebyggande samordnare (vikariat)
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna i de övriga förvaltningarna. Förvaltningen arbetar med en hög grad av samordning och standardisering för att säkerställa helhetssyn, effektivitet och kvalitet. En annan mycket viktig del av verksamheten är att utveckla och förvalta kommunens gemensamma processer och arbetssätt.
Arbetsplatsen
Tänk att få gå och lägga sig på kvällen och känna att man har gjort Ludvika kommun lite tryggare. Det hoppas vi att vår vikarierande brottsförebyggande samordnare ska göra.
Det är nämligen grunden i den här tjänsten hos oss - att skapa trygghet för våra invånare. En tuff uppgift, javisst, men också väldigt rolig och utvecklande. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka, att rita ut vägen framåt, att se saker förändras.
Du blir förstås inte ensam. Tvärtom, på säkerhetsenheten i Stadshuset får du tre kollegor med olika arbetsområdenområden. Vi är alla djupt engagerade och känner starkt för säkerhetsfrågor. Samtidigt är det viktigt att vi stöttar varandra och skrattar tillsammans. Att frågorna är allvarsamma utesluter inte att vi har kul tillsammans.
Tjänsten är ett vikariat och erbjuder möjlighet att arbeta med komplexa och samhällsviktiga frågor i en roll med stort ansvar och goda möjligheter till påverkan.
Arbetsuppgifter
Säkerhetsenheten jobbar koncernövergripande och har i uppdrag att vägleda och stötta kommunens verksamheter och bolag i säkerhetsarbetet, vara sakkunniga vid bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, driva och utveckla arbetet med brottsförebyggande, informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar. Säkerhetsenheten jobbar förebyggande och stödjande genom att arbeta fram rutiner, mallar, samordna och hålla utbildningar samt utveckla kommunens förmåga vid krisledning.
Uppdraget innebär samverkan med verksamheter inom kommunens förvaltningar samt med lokalpolis, företag, föreningsliv och fastighetsägare. I rollen som vikarierande brottsförebyggande samordnare krävs ett strukturerat arbetssätt, god administrativ förmåga och förmåga att omsätta strategier i operativ verklighet.
Vi söker nu dig som vill initiera, driva, leda och ansvara för aktiviteter och projekt inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt förvalta rollen och det etablerade arbetet på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Kvalifikationer som krävs för rollen
• Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom samhälls- eller beteendevetenskapligt område eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Körkort B
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, gärna en kommun
• Samarbetat med andra myndigheter kring säkerhetsfrågor
Kännedom om Ludvikas geografiska område
För att lyckas i rollen krävs god kommunikations- och samarbetsförmåga samt en stabil personlighet. Rollen ställer höga krav på integritet, då du förväntas agera ansvarsfullt, självständigt och med gott omdöme även i komplexa och känsliga situationer. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med såväl interna som externa samarbetspartners. Vidare har du en helhets- och systemsyn, förmåga att hantera komplexa frågor, växla perspektiv och driva ditt arbete strukturerat mot uppsatta mål. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid t.o.m 2027-08-31
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2026-06-11
Övrig information
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket medför säkerhetsprövning. Godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.
Upplysningar
Säkerhetschef David Helsing, tel 0240-860 96, david.helsing@ludvika.se
Brottsförebyggande samordnare Matilda Tjust, tel 0240-860 27, matilda.tjust@ludvika.se
Säkerhetssamordnare Anette Andersson, tel 0240-869 66, anette.andersson@ludvika.se
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
