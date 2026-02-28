Bro- och tunnelinspektör
2026-02-28
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult som kan genomföra besiktning av bro- och tunnelkonstruktioner inom en kommunal verksamhet. Uppdraget innebär att arbeta strukturerat med bedömning av konstruktioners skick och bidra med underlag som stödjer fortsatt förvaltning och åtgärdsplanering.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra besiktningar av bro- och tunnelkonstruktioner
Bedöma status och identifiera behov av åtgärder utifrån observationer i fält
Dokumentera resultat och sammanställa besiktningsunderlag
Kommunicera iakttagelser och rekommendationer till relevanta intressenter
KravFlytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av besiktning av bro- och/eller tunnelkonstruktioner
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
