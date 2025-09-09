Bolagsjurist till MKB
Vill du vara med och hjälpa MKB att bidra till Malmös utveckling? Som bolagsjurist har du goda möjligheter att bidra till en rättssäker utveckling av våra affärsrelationer med både kunder och leverantörer och därigenom bidra till att Malmö blir en bra stad att leva och verka i. Vi lovar vi dig ett roligt jobb med möjlighet att göra skillnad och att utvecklas.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som bolagsjurist kommer du att erbjudas ett varierande och spännande arbete. Du kommer att ha ett visst fokus på dataskyddsfrågor men även arbeta med hyresjuridik, skadeståndsrätt och processrätt. Arbetsuppgifterna kan innefatta allt från att besvara löpande frågor från verksamheten, till att hålla interna utbildningar och bevaka ny lagstiftning och driva processer i hyresnämnd och allmän domstol. Du kommer att samarbeta med kollegor i olika funktioner och ha kontakt med såväl kunder som leverantörer.
Du kommer till ett team med två andra bolagsjurister och en chefsjurist som även kommer att vara din närmaste chef. Du sitter på vårt kontor i Malmö som är beläget vid Triangeln.
Vem är du?
Vi söker dig som har en svensk juristexamen och minst två års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning på advokatbyrå eller motsvarande eller som bolagsjurist. Du har erfarenhet av arbete inom dataskydd och gärna inom hyresrätt, skadeståndsrätt och processrätt. Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbranschen. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Som person är du kommunikativ och pedagogisk, med en god förmåga att förklara juridik på ett lättförståeligt sätt. Du trivs i en dynamisk miljö där mycket händer, samtidigt som du behåller struktur, noggrannhet och förmåga att prioritera effektivt. Med ett pragmatiskt förhållningssätt och en lösningsorienterad inställning tar du dig an utmaningar på ett konstruktivt sätt. För att lyckas i rollen behöver du ha hög integritet och förmåga att stå upp för dina åsikter, även i svåra situationer. Ditt starka driv och din nyfikenhet gör att du snabbt sätter dig in i verksamheten, förstår andras roller och gärna lär dig nya saker. Du är en teamspelare som vill bidra proaktivt och göra skillnad. Dessutom är du ansvarstagande, tar ägandeskap över dina arbetsuppgifter och driver dem framåt och tar ansvar för egna leveranser.
Vad erbjuder vi dig?
Som bolagsjurist hos MKB har du möjlighet att påverka utvecklingen i ett av Sveriges största allmännyttiga bolag. MKB är ett dynamiskt företag som sätter likhetstecken mellan affärsnytta och samhällsnytta och vi är med och driver utvecklingen i både branschen och staden. Genom att arbeta på MKB påverkar du vardagen för de människor som bor hos oss och bidrar till att göra Malmö attraktivt.
Om verksamheten
MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 390 anställda och ägs av Malmö stad. Med närmare 27 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett fastighetsvärde på omkring 49 miljarder kronor. Vi har en tredjedel av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.
Vår vision är "Hem för var och en". Vi arbetar utifrån fem strategier för att nå dit: Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion till rimlig hyra, Samhällsansvar för social utveckling, Miljömässig hållbarhet samt Effektiv och engagerad organisation som driver förändring. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.
Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla och tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.
Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI
Du kan läsa mer om verksamheten här: https://www.mkbfastighet.se/ Så ansöker du
