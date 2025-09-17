Bokförings assistent
Sinli Trading är ett matgrossist företag som har levererat högkvalitativa råvaror till majoriteten av Stockholms Asiatiska restauranger. Vår affärsidé är enkel: Att leverera de bästa råvaror Asien har att erbjuda! Bolaget startade år 1998.
Vi söker en person som har minst grundläggande kunskaper i bokföring och kan ta hand om olika kontors avdrag och kundfakturering, kund inbetalning. vi är helt digitala med systemet Ascendo och Visma viket innebär ett lättare arbete med automatisk bokföring. Du har jobba med Visma Administration 1000 tidigare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: zhong@sinlitrading.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisnings konsult". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sinli Trading AB
