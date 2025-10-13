Bokföring & redovisning 25%
Sápmi Reskontra AB / Ekonomiassistentjobb / Piteå Visa alla ekonomiassistentjobb i Piteå
2025-10-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sápmi Reskontra AB i Piteå
Vi söker en erfaren bokförings kontorist med erfarenhet av mindre bolag.
Arbetet omfattar ett främst bolag med en omsättning under 20 MKR. Våra klienter är för närvarande våra egna dotterbolag främst verksamma inom restaurang med ca 20-30 anställda samt några små bolag inom som är i uppstarts fas.
Med denna nyrekrytering så planerar även att utöka anställningen i takt med att vi tar in nya externa klienter.
Löpande bokföring med avstämningar, löner, personalfrågor, samt tillhandahålla rapporter för beslutsunderlag m.m. Kunskaper inom bokslut och skatt är meriterande.
Bokförings program BL (Björn Lunden). Deltid, omfattning ca en dag i veckan. Tillträde omgående.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Post
E-post: kontor@beveragebrands.se Arbetsgivare Sápmi Reskontra AB
(org.nr 556801-0135), https://www.rescontra.se
Acustikum Kunskapsallen (visa karta
)
941 63 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Acustikum Kunskapsallen Jobbnummer
9554886