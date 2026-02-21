Boendestödjare till skyddat boende - Jönköping
Sandhem Gruppen är en etablerad aktör inom skydd och stöd vid våldsutsatthet. Vi bedriver skyddat boende och kvalificerat stöd för individer utsatta för våld i nära relation (VNR), hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) samt för personer i komplexa hot- och risksituationer.
Nu söker vi en erfaren och professionellt trygg boendestödjare till vår verksamhet i Jönköping.
Vi söker dig som redan har en stabil grund i socialt arbete och som vill arbeta i en verksamhet med tydliga ramar och höga kvalitetskrav. Du är van vid komplexa ärenden, förstår betydelsen av säkerhetsarbete och kan självständigt driva ditt arbete framåt med gott omdöme och professionalitet.Publiceringsdatum2026-02-21Om tjänsten
Som boendestödjare arbetar du individnära med vuxna, ungdomar och barn placerade i skyddat boende. Du är en stabil närvaro i vardagen och en viktig del i att skapa struktur, trygghet och kontinuitet för personer i komplexa livssituationer.
Arbetet sker på uppdrag av socialtjänsten och utgår från genomförandeplaner, säkerhetsbedömningar och verksamhetens riktlinjer. Du arbetar i nära samverkan med samordnare och kollegor, men förväntas självständigt kunna driva det dagliga arbetet framåt inom givna ramar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge kvalificerat psykosocialt och praktiskt stöd i vardagen
Genomföra stödjande och motiverande samtal
Arbeta aktivt med struktur, gränssättning och relationsskapande
Följa och upprätthålla säkerhets- och trygghetsplaner
Dokumentera löpande och bidra till rättssäkra processer
Samverka med socialtjänst och andra aktörer enligt uppdrag
Tjänsten är i grunden schemalagd dagtid. Utifrån verksamhetens behov kan viss flexibilitet krävas, exempelvis vid frånvaro eller särskilda situationer. Provanställning tillämpas.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av arbete inom skyddat boende, HVB, SiS, LSS eller annan verksamhet med komplex social problematik
Har dokumenterad erfarenhet av arbete med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och/eller avhopparproblematik
Är trygg, stabil och har en hög personlig mognad
Har förmåga att sätta tydliga gränser utan att tappa ett respektfullt bemötande
Är självgående och tar ansvar utan att behöva detaljstyrning
Kan hantera pressade och oförutsägbara situationer med lugn och omdöme
Är strukturerad och har mycket god dokumentationsförmåga
Har god svenska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Vi söker dig som har dokumenterad eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, exempelvis socialpedagog, behandlingspedagog eller annan likvärdig utbildning.
Den vi söker
Det här är en roll för rätt individ.
Du är professionell i ditt bemötande, emotionellt stabil och har en inre trygghet som märks i hur du agerar. Du förstår vikten av säkerhet, sekretess och tydliga ramar. Du tar ansvar för din roll i teamet och bidrar till ett arbetsklimat präglat av respekt och struktur.
Du behöver ha uthållighet - arbetet är krävande och ställer höga krav på närvaro, konsekvens och integritet.
Meriterande
Utbildning i MI eller annan evidensbaserad samtalsmetodik
Kunskap om traumamedvetet arbetssätt
Erfarenhet av strukturerad säkerhetsplanering och riskbedömningar
Språkkunskaper utöver svenska
Vad vi erbjuder
En verksamhet med tydliga ramar och höga kvalitetskrav
Kollegor med erfarenhet och professionell arbetskultur
Löpande handledning och kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
