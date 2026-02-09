Boendestödjare LSS Upplands Väsby
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Upplands Väsby Visa alla vårdarjobb i Upplands Väsby
2026-02-09
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på Blommelund gruppbostad i Upplands Väsby. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på vårt boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll och nattetid, både vardagar och helger.
Om Blommelund
Blommelund är en LSS gruppbostad med 6 lägenheter. Gruppbostaden ligger i centralt i trevligt område med goda kommunikationer. I närheten finns matbutiker och ett par restauranger, i området finns det även möjligheter till promenader. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
• Utbildning inom vård och omsorg, undersköterskeutbildning
• Meriterande med LSS inriktning i undersköterskeutbildningen eller andra utbildningar som är relevanta för tjänsten t ex stödpedagog, socialpedagog.
• Erfarenhet av LSS sedan tidigare
• Erfarenhet av att arbete med tydliggörande pedagogik
• Du är prestigelös och är van att arbeta i team
• Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidaretjänst med inledande provanställning
Omfattning: 80-95%
Tillträde: snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Alexandra Lindberg
Tel; 010 - 130 39 18
Mail; alexandra.lindberg@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7193313-1831124". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Maria Krantzons väg 23 (visa karta
)
194 56 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9730916