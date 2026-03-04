Boendestödjare
Hässleholms kommun / Vårdarjobb / Hässleholm Visa alla vårdarjobb i Hässleholm
2026-03-04
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som vill bidra med omtanke, kompetens och engagemang, när det betyder som mest.
Det här erbjuder vi dig!
Vi söker två boendestödjare, en tillsvidareanställning på 100% och ett vikariat på 75% med start snarast eller enligt överenskommelse tom 261231.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med stöd i vardagen för personer som beviljats boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Boendestödjarens roll är att arbeta stödjande och motiverande tillsammans med medborgaren för att hen ska kunna hantera sin vardag i sitt hem så självständigt som möjligt. Det handlar om att tillsammans skapa struktur och hitta strategier för att klara av sysslor i hemmet. Det kan även handla om att skapa och behålla olika kontakter till exempel med anhöriga, arbete, sjukvård och myndigheter. Arbetet kräver att du kan gå i trappor, böja dig, lyfta och ibland arbeta i trånga utrymmen.
Som boendestödjare ansvarar du för att planera det dagliga arbetet och anpassar efter de behov som finns i verksamheten. Du har ansvar för den löpande dokumentationen och upprättande och utförande av genomförandeplaner. Boendestödsgrupperna utgår ifrån lokaler centralt i Hässleholm.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap om psykisk funktionsnedsättning och psykiatriska tillstånd och erfarenhet av arbete inom LSS och socialpsykiatri. För tjänsten krävs B-körkort. Då du kommer att ha en hel del dokumentation i olika system bland dina arbetsuppgifter krävs att du har god kunskap i svenska i tal och skrift samt god datorvana.
Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Meriterande är även om du har erfarenhet av att arbeta utifrån metoder som Case Management, Motiverande samtal och Ett självständigt liv.
I rollen som boendestödjare visar du respekt för individen med ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor. Eftersom du arbetar nära medborgaren är det viktigt att du är lugn och trygg. Du är flexibel och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Är initiativrik och lösningsfokuserad samt har en god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Övrigt
• Eftersom arbetet utförs i medborgarens hemmiljö kan du komma i kontakt med pälsdjur, tobaksrök och andra miljöer eller ämnen som kan vara allergi- eller överkänslighetsframkallande.
• Från och med 1 juli 2023 krävs ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska, alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli.
• För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
• Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
• Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | PolismyndighetenPubliceringsdatum2026-03-04Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/150". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionsnedsättning stöd och service, Boendestöd Kontakt
Maria Silversand, enhetschef 0451-266620 Jobbnummer
9775657