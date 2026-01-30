Boendehandledare
2026-01-30
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu boendehandledare till gruppbostäder i Sveg.
I gruppbostaden bor vuxna personer med funktionsnedsättning, inte sällan även med fysiska funktionshinder, varför tunga lyft och fysiskt tungt arbete förekommer. Arbetstiderna är varierande och omfattar dagar, kvällar och helger. Även jourtjänstgöring förekommer och ledsagning och semesterresor med den enskilde ingår i arbetet.
Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
• Utifrån individuella behov ge förutsättningar för att personerna ska ha en god omsorg vad gäller boende, fritid och sysselsättning.
• Vägleda och ge stöd kring sociala sammanhang, myndigheter och andra kontakter där det kan behövas.
Vi arbetar med dokumentationssystemet Viva och personaladministrativa systemet självservice.Kvalifikationer
Krav:
• Undersköterskeutbildning eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
• Godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och kan behärska det svenska språket i både tal och skrift.
• Dokumenterad erfarenhet att arbeta med personer med funktionsnedsättning.
• B-körkort.
• Mycket god datorvana, då arbetet kräver dokumentation i tex. Social journal, skapande av genomförandeplaner samt riskanalyser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
• Du är stabil och trygg i din framtoning och kan visa ett värdigt bemötande.
• Du har tålamod, är flexibel och är beredd på att vara ute på olika aktiviteter och semesterresor.
• Du har god fysik, då det förekommer tungt fysiskt arbete.
Vi erbjuder
Vi erbjuder önskad sysselsättningsgrad.
Kontaktinformation
Anna Kröjs, Enhetschef, 0680 - 169 38, anna.krojs@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
Sveg Ersättning
