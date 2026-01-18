BMA klinisk fysiologi (UCG)
2026-01-18
Vi söker
Uppdraget avser sedvanliga arbetsuppgifter för biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi. Tyngdpunkten ligger på ultraljud hjärta (UCG) Uppdraget är heltidsuppdrag under perioden 2026-02-01 till och med 2026-07-31, med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 6 månader. Arbetstiderna är måndag-fredag ca kl. 07.30-16.15, med viss rotation på enheten. Vi söker legitimerade biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi och minst 3 års erfarenhet inom UCG (hjärtultraljud). Om du är en erfaren biomedicinsk analytiker och söker en spännande och utmanande roll, är detta uppdraget för dig.
Vad erbjuder Medcura?
För dig som vill ha mer frihet och flexibilitet i din karriär inom vård och omsorg, är Medcura det perfekta valet. Vi är här för att stödja och guida dig oavsett om du är en erfaren läkare, passionerad sjuksköterska, skicklig medicinsk sekreterare, empatisk psykiatriker, målinriktad fysioterapeut, omsorgsfull undersköterska, engagerad socionom eller besitter någon annan värdefull kompetens inom vården.
Vi fokuserar på att vårda vården genom att matcha rätt kompetens med rätt plats och genom att ta hand om våra konsulter på bästa sätt. Hos oss handlar det inte bara om konkurrenskraftig ersättning, utan om ökat inflytande, större frihet och att jobba tillsammans med någon som faktiskt bryr sig om din trivsel och framgång.
Vi är specialister på vårdbemanning. Genom att förstå både vårdgivares behov och vårdpersonalens vardag kan vi leverera lösningar som verkligen fungerar.
Publiceringsdatum2026-01-18Kvalifikationer
• Legitimerad BMA
• 3 års tidigare erfarenhet av arbete som biomedicinsk analytiker eller liknande roll inom vården
Tillsättning
Tillsättning för rollen som Biomedicinsk analytiker hos Medcura sker snarast möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medcura AB
(org.nr 556642-6242), http://www.medcura.se Kontakt
Christopher Hasselblad christopher.hasselblad@medcura.se Jobbnummer
9690177