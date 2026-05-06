Bli ST-läkare på Ängelholms bästa vårdcentral
Praktikertjänst AB / Läkarjobb / Ängelholm Visa alla läkarjobb i Ängelholm
2026-05-06
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Drömmer du om en ST-tjänst där du faktiskt hinner med dina patienter, har erfarna kollegor som handleder dig på riktigt, och får växa i en miljö där människor stannar kvar år efter år? Då tror vi att du kommer trivas hos oss.
Vårdcentralen i Munka Ljungby är en trygg punkt i bygden och en uppskattad mottagning för våra 8 200 listade patienter. Här möter du en arbetsplats med korta beslutsvägar, ett varmt arbetsklimat och en stark vilja att göra primärvården ännu bättre - tillsammans.
Vi ligger naturskönt placerade bara 20 minuter från Helsingborg och 10 minuter från Ängelholm, vilket gör oss enkla att nå oavsett var du bor i nordvästra Skåne.
Hos oss arbetar sex erfarna specialistläkare i allmänmedicin sida vid sida med två ST-läkare, sjuksköterskor och övrig medicinsk personal. Vi tror på långsiktiga relationer - både mellan kollegor och mellan vårdgivare och patient - och vi värnar om den kontinuitet som gör primärvården meningsfull.
På vårdcentralen erbjuder vi ett brett och varierat utbud av medicinska tjänster:
Diagnostik och behandling av sjukdomar och åkommor
Kronisk sjukdomshantering med specialmottagningar för diabetes, hypertoni, astma/KOL, osteoporos samt äldremottagning
Akutvård
Rehabilitering och fysioterapi
Familjecentral med tillhörande barnavårdscentral (BVC)
Hälsofrämjande rådgivning
Ansvar för flera äldreboenden i området
Digifysisk sjukvård
Vi söker nu en ST-läkare i allmänmedicin som vill växa tillsammans med oss. Du får en gedigen utbildning i en miljö där handledning prioriteras och där du får tid att utvecklas i din takt. Vårdcentralen håller sig kontinuerligt uppdaterad med de senaste rönen och behandlingsmetoderna, och som ST-läkare hos Praktikertjänst får du även tillgång till våra årliga ST-dagar - ett uppskattat forum för kompetensutveckling, nätverkande och gemenskap med ST-kollegor från hela landet.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss möter du primärvårdens hela bredd. Du genomför patientkonsultationer, hanterar akuta besök och kroniska sjukdomstillstånd, utför hälsokontroller och arbetar förebyggande tillsammans med våra övriga professioner. Du dokumenterar och följer upp dina patienter för att säkerställa kontinuitet, samarbetar nära med andra vårdteam och deltar aktivt i fortbildning.
Har du särskilda intresseområden? Bra - hos oss finns goda möjligheter att vara med och driva och utveckla verksamheten utifrån det du brinner för.Kvalifikationer
Legitimerad läkare
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Datorvana och intresse för att arbeta digifysiskt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en lagspelare som trivs i nära samarbete med kollegor från olika professioner. Du är lösningsfokuserad, flexibel och har ett genuint engagemang för primärvården och dess möjligheter. Du ser värdet i att bygga långsiktiga patientrelationer och vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.
Övrig information
Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor och en konkurrenskraftig lön. Det finns möjlighet både att jobba heltid eller deltid utifrån vad som passar dig.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Nygatan 4 (visa karta
)
266 31 MUNKA-LJUNGBY Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Skåne län, Läkargruppen Munka-Ljungby Kontakt
Jan Hejzlar jan.hejzlar@ptj.se 0761705703 Jobbnummer
9896185