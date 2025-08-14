Bli en del av Råvara
2025-08-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selice AB i Luleå
Råvara är ett hälsokoncept inom casual fastfood i Norr- och Västerbotten. Vi serverar färska, näringsrika rätter såsom Poké bowls, sallader och sushi - mat som ger kroppen härlig energi. Nu söker vi dig som kan bidra med samma energi till vårt team!
Vår vision är att servera naturlig och tillsatsfri mat för att främja våra gästers välmående. Vi tror att mat ska vara ren, näringsrik och god - och vi ser gärna att våra medarbetare delar vår inställning.
Att ha koll på köksredskapen är såklart ett plus, men det är din personlighet som avgör om du blir en del av Råvara-familjen. Vi värdesätter glädje och ödmjukhet - både gentemot kollegor och gäster - kombinerat med seriositet och effektivitet.
Hos oss får du lära dig allt från att laga sushi, preppa och montera rätter till att bemöta gäster och hantera kökslogistik. Tempoväxlingar är en del av vardagen, och när många vill njuta av vår mat blir det högt tempo - vi ser det som en rolig utmaning!
För att säkerställa att jobbet känns rätt för dig och att du passar in hos oss, får alla nya medarbetare genomgå ett provpass innan beslut om anställning.
Vi söker dig som vill arbeta 50-90%, främst under dagtid på vardagar, men även kvälls och helgpass förekommer. Vi har kollektivavtal med Visita/HRF och tillämpar deras löner och avtal.
Anställning sker löpande, så vänta inte - skriv några rader om dig själv och skicka din ansökan redan idag!
Maila din ansökan till crew@ravara.nu
Märk din ansökan med "Köksbiträde Storheden"
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
E-post: crew@ravara.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde Storheden".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556980-6580)
Besiktningsvägen 19 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Jobbnummer
9459216