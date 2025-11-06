Biträdande verksamhetschef - VO Luleå/Boden
Till Division Nära söker vi en engagerad biträdande verksamhetschef. Du kommer arbeta på en strategisk nivå med ledningsfrågor inom verksamhetsområdet Luleå/Boden. Tillsammans med Verksamhetschefen och våra kompetenta medarbetare förväntas du driva och utveckla verksamheten vidare.
Division Nära ansvarar för folktandvård och primärvård i Region Norrbotten. Inom divisionen arbetar knappt 1500 medarbetare varav drygt 1000 inom primärvården drygt och 400 inom folktandvården.
Vi söker
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom hälso- och sjukvårdsområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef, och gärna att du arbetat inom en politiskt styrd organisation.
I denna roll lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en prestigelös ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje bland dina medarbetare. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, målinriktning och förmågan att ta tillvara samt utveckla kompetensen inom organisationen.
Du har ett genuint intresse för både människor och verksamhet och samarbetar gärna med olika aktörer, både internt som externt. Du har ett strategiskt förhållningssätt och ett brett perspektiv på frågor där du ser samband, förstår långsiktiga konsekvenser och anpassar dina beslut och handlingar därefter.
Du leder med närvaro och fokus på verksamhetsutveckling med målet att skapa en jämlik och tillgänglig vård av hög kvalitet.
Det här får du arbeta med
Som biträdande verksamhetschef kommer ha ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du deltar i ledningsgruppen där ditt ledarskap är avgörande för verksamhetens fortsatta framgång.
Du är direkt underställd verksamhetschefen för Luleå/Bodens VO område.
I divisionen finns 24 hälsocentraler som drivs inom ramen för den egna regin och i VO Luleå/Bodenområdet ingår 10 hälsocentraler samt en enhet för 1177 vårdguiden per telefon. Vid varje enhet finns enhetschefer som leder och hanterar den dagliga verksamheten.
Som biträdande verksamhetschef arbetar du med ledningsfrågor och strategiska frågor på delegat av verksamhetschefen. Du kommer även ha ett ekonomiskt ansvar.
Viktiga utvecklingsområden inför framtiden är reformer som fast läkarkontakt och omställningen till en god och nära vård i Norrbotten och Sverige, Inför framtiden förväntas primärvården i än högre utsträckning utgöra basen för den svenska hälso- och sjukvården
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Uppdraget är på heltid och dagtid.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Kristina Larsson kristina.b.larsson@norrbotten.se 0761067783 Jobbnummer
9591066