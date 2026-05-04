Biträdande Verksamhetsansvarig
Komplett Omsorg i Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Komplett Omsorg i Sverige AB i Stockholm
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker arbetsledare/biträdande verksamhetsansvarig till personlig assistans (50%) - start omgående
Vill du arbeta nära människor och samtidigt ha en viktig roll i att utveckla en verksamhet? Då kan det här vara rätt för dig.
Vi söker en engagerad person som vill ta ett ansvar i vår personliga assistansverksamhet - någon som både kan leda, stötta och bidra till kvalitet i vardagen.
Om rollen
I den här rollen kommer du att arbeta nära både våra assistenter och våra kunder. Du är en viktig del i att skapa trygghet, struktur och kvalitet i insatserna.
Vår verksamhet har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket innebär att vi arbetar utifrån tydliga krav på kvalitet och ansvar - något du kommer vara delaktig i att upprätthålla.Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Ditt arbete är varierat och innehåller både ledarskap och utveckling. Du kommer bland annat att:
Leda och stötta personliga assistenter i det dagliga arbetet
Planera scheman och arbeta med bemanning
Säkerställa att insatser håller god kvalitet
Vara med och ta fram samt följa upp genomförandeplaner
Arbeta med dokumentation på ett strukturerat sätt
Stötta personalens utveckling och bidra till en god arbetsmiljö
Samarbeta med jurister och advokater i olika ärenden och utredningar
Vara delaktig i att ta fram behovsbeskrivningar inför nya ansökningar om assistans
Ha kontakt med kunder, anhöriga och myndigheter
Vara med och utveckla verksamheten framåt
Vi söker dig som
Har utbildning som socionom eller liknande
Har minst 3 års erfarenhet inom LSS eller personlig assistans
Har arbetat med någon form av arbetsledning
Känner dig trygg i dokumentation och regelverk
Kommunicerar väl på svenska
Har du kunskaper i arabiska är det ett plus, men inget krav
Det är meriterande om du har erfarenhet av systemen Aiai, Crona Lön och Fortnox Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: info@komplettomsorg.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Komplett Omsorg i Sverige AB
(org.nr 559251-7550), http://www.komplettomsorg.se
Fagerstagatan 18 B (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Jobbnummer
9890580