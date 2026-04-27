Biträdande universitetslektor i arbetshälsovetenskap
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
Flexibelt arbetssätt
Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap är en av de tre avdelningarna på Akademin för hälsa och arbetsliv. Inom avdelningen finns master- och forskarutbildningsprogram inom arbetshälsovetenskap, personal- och arbetslivsprogram med psykologi som huvudämne, samt idrottsvetenskapligt program med inriktning hälsofrämjande livsstil. Därtill finns fristående kurser och uppdragsutbildning.
Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap söker nu en biträdande lektor i arbetshälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi.
En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. Anställningens syfte är att få möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Främst kommer sökande på fråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Forsknings- och utbildningsområde
Arbetshälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som studerar hur arbete och arbetsmiljö påverkar fysisk och psykisk hälsa. Ämnet omfattar både strategier för att förebygga ohälsa och angreppssätt för att främja hälsa, resiliens och hållbarhet för individer och organisationer. Högskolans forskning inom arbetshälsovetenskap är internationellt erkänd och har särskild spets inom det växande området organisatorisk flexibilitet för hälsosamma och resilienta organisationer. I denna miljö kommer den biträdande lektorn att integrera hälsoekonomi med arbetshälsovetenskapliga perspektiv och därigenom tillföra en central kompetens till både forskning och utbildning. Rollen innebär att utveckla ny kunskap som kan hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut inför investeringar i arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Den biträdande lektorn kommer att etablera och leda forskning och utbildning inom arbetshälsoekonomi, med särskilt fokus på organisatorisk flexibilitet, i nära samarbete med privata och offentliga organisationer. Anställningen innebär att planera och genomföra forskningsprojekt, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, utveckla nationella och internationella forskningssamarbeten samt bidra till konkurrenskraftiga forskningsansökningar. I rollen ingår också att integrera hälsoekonomiska perspektiv i befintliga kurser inom arbetshälsovetenskap, utveckla nya kurser, samt handleda studenter. Den biträdande lektorn kommer dessutom att samarbeta med seniora forskare och näringslivspartners för att utforma ett forskningsprojekt för en doktorand och vara aktivt delaktig i både rekrytering och handledning av denna doktorand.
Andel forskning i tjänsten: ca 70%, omfattningen av forskning kan variera över tid.
Tjänsteställe är Gävle och man förväntas vara på arbetsplatsen minst tre dagar per vecka.
För tjänsten krävs doktorsexamen inom hälsoekonomi med bakgrund i företagsekonomi, eller motsvarande relevant doktorsexamen. Den sökande ska ha fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst fem veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som inte har fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträde till tjänsten kommer att beredas möjlighet att fullfölja denna inom två år från tillträdet, inom ramen för anställningen. Den sökande ska också ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska eller engelska, i både vetenskapliga och publika sammanhang.
Meriterande kvalifikationer är god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska, erfarenhet av att samproducera forskning med externa parter samt internationella samarbeten. Det är även meriterande med tidigare dokumenterad erfarenhet inom arbetshälsovetenskap, exempelvis av att inkludera ekonomiska perspektiv kopplade till fysisk, organisatorisk och/eller social arbetsmiljö, samband mellan arbetsmiljö och hälsa, eller forskning om organisatoriska hälsofrämjande insatser.
Vid bedömning av sökande läggs särskild vikt vid förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska, vetenskapliga meriter och publikationer i internationella tidskrifter, pedagogisk utbildning och kompetens. Andra bedömningsgrunder är dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt personliga egenskaper såsom självständighet, samarbets- och ledarskapsförmåga, initiativkraft samt aktivt deltagande och närvaro på arbetsplatsen.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen (HIG-STYR 2019/153) vid Högskolan i Gävle.
Zahra Ahmadi, avdelningschef
070-181 12 48, zahra.ahmadi@hig.se
Camilla Zetterberg, universitetslektor i arbetshälsovetenskap
026-64 87 39, camilla.zetterberg@hig.se
David Hallman, professor i arbetshälsovetenskap
026-64 84 39, david.hallman@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Så ansöker du
