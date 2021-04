Biträdande Styrkeledare - Kalmar kommun, Brandkåren - Brandmansjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Kalmar kommun, Brandkåren

Kalmar kommun, Brandkåren / Brandmansjobb / Kalmar2021-04-09Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott och personaldelegation. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller t.ex. kommunikation, juridik, IT, upphandling, utbildning, löner, arbetsrätt, redovisning och företagshälsovård.Kalmar Brandkår är en av kommunledningskontorets tio verksamheter.Brandkåren har som uppgift att förebygga skador samt förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Brandkåren bedriver också en stor utbildningsverksamhet .Förutom huvudbrandstationen i Kalmar som bemannas med personal på heltid, består verksamheten av ytterligare tre brandstationer som bemannas med RIB personal och ett övningsfält och totalt har brandkåren cirka 100 anställda.2021-04-09I rollen som biträdande styrkeledare arbetar du tätt med den ordinarie styrkeledaren. Rollen innebär att du vid ordinarie styrkeledares frånvaro går upp och tar den rollen. Du kommer även täcka upp i andra skiftlag vid liknande frånvaro. En stor del av tiden är du dock verksam i rollen som brandman där du operativt arbetar med olika typer av räddningsinsatser. Du kan också komma att jobba dagtid vissa perioder med olika typer av information, utbildning och olika projektarbete.Vi söker i första hand dig som genomgått utbildningen skydd mot olyckor (SMO) /Brandman heltidsutbildning gärna kompletterad med Räddningsledning A (RL A) utbildning.Har du annan utbildning och kompetenser som bedöms lika viktig för tjänsten och har grundläggande högskolebehörighet kan du också komma att vara aktuell för tjänsten.Exempel på utbildning är genomförd grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) tillsammans med minst 5 års erfarenhet från operativ räddningstjänst.Saknar du RL A kompetens kommer du vara tvungen att genomgå den utbildningen.Då vi har vattendykning som en viktig del i vår verksamhet ses genomförd utbildning till räddningsdykare som starkt meriterande.Körkort lägst BC . BCE ses som meriterande. Simkunnig ( lägst svenska livräddningssällskapets steg 1/badvakt alternativt guldbojen). Fullt frisk och godkänt rullbandstest enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:7.ÖVRIGTFör att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09Kalmar kommun, Brandkåren5680239