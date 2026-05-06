Biträdande skolchef vid Sameskolstyrelsen
2026-05-06
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.
Sameskolstyrelsens biträdande skolchef kommer att gå i pension och vi behöver förstärka organisationen från hösten 2026. Biträdande skolchef fungerar som operativ ledare och ställföreträdare för skolchef och är en viktig kugge i det systematiska kvalitetsarbetet för att Sameskolstyrelsen ska nå uppsatta mål. Biträdande skolchef bistår skolchef i det dagliga arbetet och i arbetet med pedagogisk utveckling. Som biträdande skolchef är du en del av ledningsgruppen och Sameskolstyrelsens kansli. Tjänsten är 20-30 procent enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:
Operativt ledarskap
Som biträdande skolchef är du med och driver det dagliga arbetet, utför det uppdrag som regeringen ger till myndigheten samt utför nämndens beslut. Du är med och omsätter visioner till handling samt är ställföreträdare för skolchef vid dennes frånvaro.
Som biträdande skolchef kommer du att:
hantera personal-/elevärenden i samarbete med skolchef,
ansvara för pedagogisk utveckling i Sameskolstyrelsens verksamhetsområden,
arbeta med administrativa uppgifter, exempelvis besvara remisser och annat på uppdrag av skolchef,
bereda ärenden och skapa underlag för beslut på uppdrag av skolchef,
arbeta med omvärldsbevakning,
vara med och företräda myndigheten vid externa kontakter.Kvalifikationer
Rektorsutbildning med arbetslivserfarenhet från samisk skolverksamhet, samisk språk- och kulturkompetens. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är bra på att kommunicera och skapa goda relationer. Sameskolstyrelsen lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget. En dokumenterad god samarbetsförmåga är ett krav.
Vi söker dig som har en dokumenterad god samarbetsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "81/2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631)
962 24 JOKKMOKK Kontakt
Skolchef
AnnaKarin Länta skolchef@sameskolstyrelsen.se 097144204
