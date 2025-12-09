Biträdande Restaurangchef McDonald's Kristianstad

Food Folk Sverige AB / Kockjobb / Kristianstad
2025-12-09


Visa alla kockjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Food Folk Sverige AB i Kristianstad, Hässleholm, Karlshamn, Sjöbo, Eslöv eller i hela Sverige

Är du en naturlig ledare som drivs av att skapa resultat genom andra? Vill du arbeta i en fartfylld miljö där du får kombinera ledarskap, affärsutveckling och service i världsklass? Då kan rollen som Biträdande Restaurangchef på McDonald's vara helt rätt för dig.

Som Biträdande Restaurangchef har du tillsammans med restarangchefen det övergripande ansvaret för restaurangens dagliga drift. Du leder, coachar och utvecklar ett team av skiftledare och medarbetare, och säkerställer att restaurangen når sina mål inom kvalitet, service, försäljning och ekonomi. Du är en närvarande ledare som skapar ett motiverande och inkluderande arbetsklimat.

Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs med om McDonald's som arbetsgivare på https://www.mcdonalds.com/se/s... eller följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Food Folk Sverige AB (org.nr 556181-2297), https://www.mcdonalds.com/se/sv-se.html

Arbetsplats
McDonald's Sverige

Jobbnummer
9635651

Prenumerera på jobb från Food Folk Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Food Folk Sverige AB: