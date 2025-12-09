Biträdande Restaurangchef McDonald's Kristianstad
Food Folk Sverige AB / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2025-12-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Food Folk Sverige AB i Kristianstad
, Hässleholm
, Karlshamn
, Sjöbo
, Eslöv
eller i hela Sverige
Är du en naturlig ledare som drivs av att skapa resultat genom andra? Vill du arbeta i en fartfylld miljö där du får kombinera ledarskap, affärsutveckling och service i världsklass? Då kan rollen som Biträdande Restaurangchef på McDonald's vara helt rätt för dig.
Som Biträdande Restaurangchef har du tillsammans med restarangchefen det övergripande ansvaret för restaurangens dagliga drift. Du leder, coachar och utvecklar ett team av skiftledare och medarbetare, och säkerställer att restaurangen når sina mål inom kvalitet, service, försäljning och ekonomi. Du är en närvarande ledare som skapar ett motiverande och inkluderande arbetsklimat.
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs med om McDonald's som arbetsgivare på https://www.mcdonalds.com/se/s...
eller följ oss på Facebook, Instagram och Twitter. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food Folk Sverige AB
(org.nr 556181-2297), https://www.mcdonalds.com/se/sv-se.html Arbetsplats
McDonald's Sverige Jobbnummer
9635651