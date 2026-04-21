Biträdande rektor till Råsunda centralskola, Solna stad
2026-04-21
Vill du vara med och bidra och utveckla Råsunda centralskola tillsammans med oss? Tycker du också att det är viktigt med en skolmiljö som ska locka till ökat samhällsengagemang, där vuxna möter ungdomar i samtal och skapar hållbart förhållningssätt till livet och omgivningen? Då är du den vi söker! Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Råsunda centralskola ligger centralt i Solna stad med närhet till Solna centrum. Det är lätt att ta sig till vår skola via gång- och cykelvägar, buss, tvärbana och tunnelbana. På skolan går cirka 350 elever i åk 7-9. Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer. Både elevhälsoteamet och lärararbetslagen kännetecknas av kompetens och vilja till relationellt förhållningssätt.
Vi har självklart eleven i fokus vilket betyder att vi ser varje individ och tränar såväl kunskaper som sociala färdigheter för att rusta inför livet. På vår skola tar vi oss an det viktiga kompensatoriska uppdraget genom att tillgodose elevers olika behov och förutsättningar och bidrar med att öppna fönster mot världen och framtiden.
Vad innebär arbetet?
Vi söker en engagerad biträdande rektor till Råsunda centralskola med en passion för att utveckla och förbättra skolans pedagogiska miljö. Du är en person med en tydlig vision och förmåga att tänka i helhet - alltid med kvalitet och elevens bästa i fokus.
Du kommer att spela en central roll i att skapa en stimulerande och inkluderande lärandemiljö för våra elever. Du kommer att arbeta nära rektor och övrig personal för att driva skolans utveckling framåt och säkerställa hög kvalitet i undervisningen.
Du bidrar aktivt till att implementera och följa upp skolans pedagogiska visioner och mål.
Du är med och utvecklar nya metoder och arbetssätt som gynnar elevernas lärande.
Genom tydligt ledarskap skapar du en trygg och inspirerande arbetsmiljö för elever och personal. Biträdande rektor är också ansvarig för att hantera elevärenden, såsom frånvaro, disciplinära frågor och särskilt stöd.
Du kommer att delta i utvecklingsprojekt och samarbeta med olika aktörer för att främja skolans kvalitetsarbete.
Du kommer att ha personalansvar för delar av personalen och vara delaktig i rekrytering, utvecklingssamtal och arbetsmiljöarbete.
Vidare ingår att arbeta med skolans budget, schemaläggning och resursfördelning. Rollen kräver att du är flexibel, analytisk, lösningsorienterad och har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Som biträdande rektor får du möjlighet att påverka skolans utveckling och bidra till att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential. Om du är en engagerad ledare med en passion för utbildning vill vi gärna ha dig i vårt team!
Ansvar
Stödja rektor i skolans ledning och administration
Leda och utveckla det pedagogiska arbetet
Ansvara för personalfrågor och arbetsmiljö
Arbeta med skolans systematiska kvalitetsarbete
Hantera elevärenden och särskilt stöd
Samarbeta med elever, vårdnadshavare och externa aktörer
Delta i budgetarbete, resursfördelning och schemaläggning
Planera och genomföra möten
Följa upp och analysera skolresultat
Initiera och driva skolutvecklingsprojekt
Vem söker vi?
Vi tror att du tycker om att skapa engagemang och delaktighet, det gör du genom att inspirera och bygga förtroende. Med utgångspunkt i strategiskt uppdragsfokus åstadkommer du, tillsammans med hela teamet på skolan, goda resultat och en hållbar organisation. Genom att kombinera din pedagogiska insikt med en tydlig kommunikationsstil och en helhetssyn kommer du att spela en avgörande roll i vårt arbete för att skapa en inspirerande och lärande miljö.
Du visar gott omdöme, förstår din roll och tycker om att samverka. För dig är tillsammans-perspektivet viktigt. Du arbetar både flexibelt och lyhört för att bidra till verksamhetens bästa. Utöver dina formella kompetenser läggs stor vikt vid dina personliga kvaliteter. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och vill vara med om att göra skillnad på riktigt är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Vi söker dig som har
Lärarutbildning med lärarlegitimation och pedagogisk erfarenhet.
Erfarenhet av skolledning eller motsvarande.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Kunskap om skolans styrdokument och lagstiftning.
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom skola.
Väl utvecklad IT-kompetens.
Erfarenhet av budget- och resursplanering.
Mångårig erfarenhet av schemaläggning i Skola24.
Mångårig erfarenhet av arbete med språkrika elever i mångkulturellt sammanhang.
Vi ser det som meriterande med genomförd eller påbörjad rektorsutbildning.
Mer info om ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor Maria Källmark Molitor. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev, senast 29 april 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Bakgrundskontroll kommer genomföras som en del i denna rekryteringsprocess.
OBS! Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Facklig kontakt
• Akademikerförbundet SSR, ssr@solna.se
• Kommunal, Jeanette Hjalmarsson 08-746 17 83
• Sveriges Lärare, Zaradacht Yousef 072- 583 17 84
• Sveriges Skolledare, Mariana Berlin 08-746 31 88
• Vision, Marika Lindhagen 08-746 15 48
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Råsunda centralskola Kontakt
Maria Källmark Molitor, rektor maria.kallmark-molitor@solna.se
9868045