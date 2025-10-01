Biträdande rektor till Polhemskolan
2025-10-01
Är du en erfaren ledare som tillämpar en tillitsbaserad styrning och ledning och som brinner för skolutveckling? Lockas du av möjligheten att vara biträdande rektor i Sveriges största gymnasieskola med högt söktryck där såväl personal som elever trivs? Då kan det här uppdraget vara helt rätt för dig!
På Polhemskolan i Lund får du möjlighet att utvecklas och utveckla en redan stark skola till nya höjder.
Välkommen till Lunds kommun där kunskapen står i fokus!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med rektor, biträdande rektorer, lärare och övriga medarbetare leda arbetet för bättre lärande och högre måluppfyllelse för elever på Polhemskolan.
Som biträdande rektor har du ansvar för elevhälsoarbete inom ditt ansvarsområde, personalansvar, ekonomiskt ansvar (budgetering, uppföljning och prognoser i samarbete med administrativ chef) samt ansvar för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen på Polhemskolan med rektor, biträdande rektorer och administrativ chef och ni har ett gemensamt ansvar i ledningsgruppen att driva utvecklingen och att arbeta med skolövergripande frågor.
Vi söker dig som...
• är legitimerad lärare och har genomgått rektorsutbildningen. Du har erfarenhet av att arbeta både som skolledare och som undervisande lärare. Det är meriterande om du dessutom har undervisat på gymnasiet.
För att lyckas i rollen som biträdande rektor är du en tydlig ledare som är lyhörd för andras idéer. Ditt ledarskap är coachande och präglas av tillit, öppenhet och respekt. Tillitsfulla relationer är viktiga för dig och du inspirerar medarbetare att utvecklas och växa i sina uppdrag samt känna arbetsglädje. Du är närvarande och synlig i verksamheten, har ett stort intresse för elevernas lärande och är insatt i pedagogisk forskning.
Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och driver utveckling utifrån identifierade behov. Det är viktigt att du tillsammans med ledningsgruppen arbetar med en helhetssyn på skolans verksamhet.
Du behöver också vara van vid att arbeta med de digitala system som används inom skolan.
Om rekryteringen
Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Den första omgången intervjuer är planerad till den 8:e oktober under eftermiddagen samt den 17:e oktober kl. 11.00 -12.00 och kl. 13.00 och 16.00.
Välkommen med din ansökan!
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Polhemskolan, som ligger belägen mitt i centrala Lund, är med sina ca 2 600 elever Sveriges största gymnasieskola. En skola av vår storlek utgör en dynamisk mötes- och arbetsplats för lärare som brinner för sitt yrke och som vill utvecklas tillsammans med andra.
Elever som söker sig till Polhemskolan kan välja mellan programmen samhällsvetenskap, fyraårig samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, ekonomi och frisör- och stylist. Elever med specialintresse för fysik eller matematik kan välja någon av våra spetsutbildningar och för den som vid sidan om gymnasiestudierna vill utvecklas i sin idrott erbjuds både Nationell Idrottsutbildning (NIU) och Lokalt idrottsgymnasium.
Läs mer om oss på www.lund.se/polhem
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fredrik Hemmensjö, Rektor fredrik.hemmensjo@lund.se Jobbnummer
9535726