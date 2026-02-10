Biträdande rektor SFI
2026-02-10
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Här på vuxenutbildningen i Sundbyberg arbetar vi långsiktigt och med hög kvalitet samtidigt som vi möter den rörlighet som vår verksamhet ständigt befinner sig i. Vi är stolta över vårt arbete och våra medarbetare som varje dag gör skillnad för de elever som studerar hos oss. Vår arbetsplats präglas av kompetens och lyhördhet för vår verksamhet.
Sundbybergs vuxenutbildning är en del av avdelningen för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration som i sin tur ingår i sektorn för välfärd och omsorg. Vuxenutbildningen består av sfi, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, antagning och administration. Vi är drygt 50 medarbetare varav cirka 20 är lärare på sfi. Vi har ca 450 sfi-elever och ungefär lika många på grundläggande- och gymnasial utbildning.
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och två andra biträdande rektorer. Tillsammans har ni ett ansvar för att utveckla hela skolans verksamhet. Du ingår också i avdelningens ledningsgrupp.
Dina arbetsuppgifter som biträdande rektor för sfi kommer innebära personal-, verksamhets-, arbetsmiljö-, och budgetansvar. Tillsammans med skolans ledning och medarbetare utvecklar du visioner och sätter tydliga mål för verksamheten. Du kommer att ha många externa och interna kontakter och är en viktig representant för skolan och Sundbybergs stad. I utvecklingsarbete kombinerar du lyhördhet för idéer och förslag med ett ansvar att leda medarbetare i förändringsarbetet. Du leder också din enhets systematiska kvalitetsarbete och ansvarar för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas. Som biträdande rektor har du en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i samverkan med fackliga organisationer.
Vi vill att du har:
• En lärarexamen
• Erfarenhet som skolledare inom vuxenutbildning
• Behörighet i svenska som andraspråk
• Avslutad eller påbörjad rektorsutbildning
Du leder med mod och tydlighet samtidigt som du bygger tillitsfulla relationer och kan samarbeta med andra. God struktur och organisationsförmåga är viktigt.
Du tycker om att samverka med interna och externa nätverk och kontakter.
Erfarenhet som skolledare inom sfi är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
I denna rekrytering kommer en bakgrundskontroll att tillämpas.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Ansök senast den 25 februari, 2026.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
