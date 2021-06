Biträdande klinikchef till Folktandvården i Handen - Region Stockholm - Sjukvårdschefsjobb i Haninge

Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Haninge2021-06-30Vill du arbeta som ledare i ett av Europas största tandvårdsföretag? Kanske ta nästa steg i din karriär? Nu har du möjlighet att få arbeta som biträdande klinikchef på Folktandvården i Handen. Hos oss kommer du att få möjlighet att kombinera ett ledaruppdrag tillsammans med kliniskt arbete. Du kommer även att erbjudas möjligheten att delta i utvecklingen av Folktandvårdens nya satsning - digitala vårdmöten!Som biträdande klinikchef hos oss får du möjlighet att driva kliniken tillsammans med klinikchefen i linje med bolagets målsättning och vision - att förbättra befolkningens mun- och tandhälsa!Ditt uppdragHos oss får du som biträdande klinikchef vara delaktig i att leda, utveckla, organisera och följa upp verksamheten, tillsammans med Handens klinikchef, och även ingå i klinikledningen. Handens klinikchef och du leder kliniken framåt med stor frihet och med en proffsig affärsmässighet, samtidigt som du erbjuds en trygghet i resurserna i vårt stora bolag. Tillsammans med klinikchefen kommer du också att erbjudas möjligheten att delta i arbetet med utvecklingen av Folktandvårdens nya digitala satsning.I ditt uppdrag kommer du att coacha och engagera medarbetarna på kliniken, så att ni kan nå klinikens och bolagets mål på bästa sätt. Klinikchefen har personal-, ekonomi-, arbetsmiljö- samt verksamhetsansvar, och du förväntas bidra i detta arbete, men du kommer också att arbeta kliniskt.Folktandvården Handen är en modern klinik som består av 20 behandlingsrum utrustade med bland annat lustgas, mikroskop och scanner. Idag arbetar mer än 60 medarbetare här och vi har nischbefattningar inom samtliga ämnesområden samt även specialister inom ortodonti, som vi delar lokal med. Medarbetarna hos oss kännetecknas av professionalism och kompetens, vilket ger goda möjligheter till utveckling och flexibilitet. Vi har ett brett vårdpanorama med både barn- samt vuxentandvård där samtliga odontologiska ämnesområden berörs dagligen. Kliniken ligger vid Handenterminalen, hit tar du dig enklast med pendeltåg, 15 minuter raka spåret från T-centralen. Vi har även bra bussförbindelser med våra grannkommuner.Vad du behöver för att lyckasDu är tandvårdsutbildad. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift. Dessutom är det meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och/eller utbildning inom ledarskap.Vidare i din roll som biträdande klinikchef är du affärsmässig eftersom du förstår strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpar denna kunskap för att på bästa sätt driva kliniken framåt. Därutöver sätter du höga mål och arbetar hårt och uthålligt för att uppnå dem. Du bygger relationer med personer på olika nivåer inom organisationen, och samverkar genom att främja och utveckla andras idéer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.När du blir en av ossVi erbjuder dig goda möjligheter till vidareutveckling. Därutöver får du ta del av generösa erbjudanden och en god struktur. Tjänsten som biträdande klinikchef är ett tidsbegränsat förordnande, med en tillsvidareanställning i grundprofessionen på del-/heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi förväntar oss att du har en målsättning om att gå vidare till ett klinikchefsuppdrag längre fram. Provanställning kan förekomma.2021-06-30Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2021. Intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan då tillsättas före sista ansökningsdag. Bifoga kopia av legitimation tillsammans med CV.Kontakta ossVill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar och tjänsten? Nu under sommaren kan du nå områdeschef; Noomi Näsström,tel. under perioden 26-30 juli-2021, tel.0707-737 39 3 och klinikchef: Maja Lovbrandtnår du från och med den 2 augusti via: maja.lovbrandt@sll.seel ler på tel. 08-123 166 62.Ulrika Rebhan, TT, 08-123 152 34Helen Ahlgren, SRAT, 08-123 169 80Soheila Mellat, Vision, 08-123 166 96Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-15REGION STOCKHOLM5838970