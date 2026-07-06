Biträdande enhetschef till Finansdepartementet
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2026-07-06
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Enheten för ekonomisk politik och fördelning
Vill du vara med och leda och utveckla verksamheten samt motivera och entusiasmera medarbetare? Som biträdande enhetschef erbjuder vi dig en spännande roll i högt tempo och omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för ekonomisk politik och fördelning ansvarar bland annat för analys av den samlade ekonomiska politiken, för råd om hur finanspolitiken bör utformas samt för bedömning och analys av reformeffekter för sysselsättning, tillväxt och inkomstfördelning. Enheten ansvarar också för att följa och analysera utvecklingen av hushållens disponibla inkomster samt för metoder och modeller för fördelningsanalyser. Vidare ansvarar enheten för Långtidsutredningen och för departementets samordning och arbete gällande OECD samt deltar i internationella arbetsuppgifter. Enheten verkar i ett dynamiskt och ofta föränderligt sammanhang där uppdrag, prioriteringar och krav snabbt kan skifta. Enheten består för närvarande av ca 18 medarbetare.
Som biträdande enhetschef kommer du biträda enhetschefen i att leda, planera och följa upp enhetens verksamhet och medarbetare med målet att säkerställa att enheten är ett effektivt och kompetent instrument till regeringen i dess uppdrag att styra landet och förverkliga sin politik. I dina uppgifter ingår att fördela arbetsuppgifter, samordna processer, vägleda medarbetare, kvalitetssäkra underlag samt följa upp och utveckla organisationen, arbetsmetoder och arbetsmiljö. Arbetet innehåller även handläggande arbetsuppgifter, vars innehåll kan variera utifrån behov. Vidare kommer du att representera Finansdepartementet och Sverige i olika sammanhang och ersätta enhetschefen vid behov.
Läs mer om departementet och vår verksamhet på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-organisation/
Din bakgrund.
Vi söker dig som har akademisk examen, företrädesvis i nationalekonomi. Du har även flerårig och aktuell erfarenhet av relevant kvalificerat ekonomiskt-politiskt analysarbete. Vidare har du aktuell erfarenhet av arbetsledande uppgifter, tex som biträdande chef eller projektledare.
Det är meriterande med erfarenhet av roll som verksamhetsföreträdare. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vidare är det meriterande med aktuell kunskap om enhetens ansvarsområde.
Dina egenskaper
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du har goda ledaregenskaper, initiativkraft och god förmåga att utveckla både verksamhet och medarbetare. Du samarbetar, har lätt att skapa förtroendefulla relationer såväl internt som externt, och har förmåga att bidra till en god arbetsmiljö. Du har gott omdöme och strategisk förmåga att göra väl avvägda bedömningar även i komplexa frågor. Du har hög grad av personlig mognad, agerar stabilt och professionellt i olika situationer. Du är en skicklig kommunikatör, uttrycker dig mycket väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-06Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Tjänsten är placerad i Stockholm.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta enhetschef Johanna Nilsson. Du är även välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Simon Monti Danielsson och Miriam Ben Hadj, Saco och Lotta Nordqvist, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08- 405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 augusti, 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9992963