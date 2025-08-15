Biståndshandläggare LSS
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med drygt 77000 invånare. I Hässelby-Vällingby har du nära tillgång till bra kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
På beställarenheten LSS arbetar idag 17 biståndshandläggare, en gruppledare och en enhetschef. Vi arbetar med både barn och vuxna och enheten är för närvarande uppdelad så att 5 biståndshandläggare är inriktade mot barn och 11 biståndshandläggare mot vuxna. Vi har en handläggare som har en mottagningsfunktion för nya ärenden. Vi får stöd med administrativa uppgifter såsom avgifter, fakturahantering och sjuklöner av en administrativ assistent. Vi söker nu medarbetare till arbetsgruppen funktionsnedsättning vuxen, tjänsten är en tillsvidareanställning.
Är du den vi söker? Vill du jobba i en trevlig och erfaren arbetsgrupp? Vi söker nu en medarbetare för en tillsvidareanställning som biståndshandläggare. Förvaltningen är belägen i Hässelby torg nära tunnelbana och bussar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande arbete och engagerade kollegor där du både får vara med och utveckla dig själv i din yrkesroll men också aktivt är med och utvecklar verksamheten för att på bästa sätt möta våra medborgare i behov av stöd enligt SoL och/eller LSS.
I Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning har vi friskvårdsbidrag och möjlighet att nyttja förvaltningens gym. Vi har också flexibel arbetstid, sommartid från maj-sept och möjlighet finns att jobba hemifrån när arbetet tillåter och enligt stadens riktlinjer för hemmaarbete.
Din roll
I din roll som biståndshandläggare på beställarenheten LSS utgår du främst från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även från Socialtjänstlagen (SoL). I ditt uppdrag ingår bland annat att ta emot, utreda, göra bedömning och fatta beslut om insatser enligt LSS och/eller SoL. I rollen kan också ingå att ge råd och informera om vårt arbete. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i stadsdelen och externa samarbetspartner.
Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete med i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!
Din kompetens och erfarenhet
• Du har socionomexamen. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt LSS samt arbete med personer med funktionsnedsättning.
• Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.
• Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Beställarenhet LSS Kontakt
Jessica Gustafsson jessica.gustafsson@stockholm.se 08-50805281 Jobbnummer
9460287