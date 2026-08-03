Biståndshandläggare
Åsele kommun / Administratörsjobb / Åsele Visa alla administratörsjobb i Åsele
2026-08-03
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Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Biståndshandläggare
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i en mindre förvaltning vilket innebär variations rika arbetsuppgifter i en liten arbetsgrupp och nära kontakt med klienter, arbetskamrater och andra samarbetspartners. Åsele kommun söker nu en biståndshandläggare.
Arbetsuppgifter
Du som biståndshandläggare tar emot ansökningar, utreder behov, fattar beslut och följer upp dina ärenden i nära kontakt med brukaren, anhöriga och andra i brukarens nätverk. I ditt uppdrag ingår även att informera om myndighetens uppdrag och insatser, gällande lagstiftning och brukarens rättigheter.
Inom enheten utreder vi ansökningar enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårt arbete präglas av ett tydligt brukarperspektiv med stort fokus på den enskildes delaktighet.
Behoven hos vår målgrupp kan variera mycket, vi möter de som bor hemma och endast behöver stöd någon gång per vecka till de som bor på boende med tillgång till personalstöd dygnet runt. Arbetet bjuder på en hög grad av variation där du ena stunden genomför en uppföljning i någons hem medan du i nästa stund deltar vid ett SIP-möte. Däremellan spenderar du tid på kontoret för att dokumentera och samverka med dina kollegor.
Vi jobbar i en komplex verksamhet med stundvis högt tempo och du behöver vara en person som självständigt kan planera ditt arbete för att möta verksamhetens behov.
Myndigheten strävar efter att vara transparent gentemot de brukare vi möter och uppfylla vår serviceskyldighet, samtidigt som vi är rättssäkra och effektiva i vår handläggning.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Socionomutbildning, sociala omsorgslinjen eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi ser helst att du har arbetslivserfarenhet inom myndighetsutövning. Meriterande är erfarenhet av arbete med målgruppen äldre. Du har goda kunskaper om socialtjänstlagen och angränsande områden. För att lyckas med uppdraget tror vi att du är flexibel och har lätt att se lösningar i de utmaningar du möter. Du kan arbeta självständigt men är samtidigt en naturlig lagspelare. Du är professionell och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kunskap i IBIC och verksamhetsprogrammet Life Care är meriterande. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav
Vi erbjuder dig kontinuerlig handledning, flexibel arbetstid och friskvård.
Intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åsele Kommun
(org.nr 212000-2791), https://www.asele.se/lediga-jobb/
Vasagatan 5 (visa karta
)
919 32 ÅSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala, Individ och familjeomsorg Kontakt
Jessica Olofsson, Vision Jessica.olofsson@asele.se 0941-14072 Jobbnummer
10019853